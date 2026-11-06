Unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri culinari din lume a ajuns într-unul dintre cele mai sărace cartiere de la marginea Clujului, unde a descoperit o realitate care l-a șocat, dar și preparate care l-au surprins prin gustul lor. Sonny Side, americanul urmărit de peste 12 milioane de abonați pe YouTube, a intrat în casele familiilor din Pata Rât, a gustat mâncăruri pregătite din ingrediente ieftine și a avut o reacție neașteptată la una dintre tocănițe. Experiența sa în România a continuat cu un ospăț la reședința lui Dorin Cioabă, autointitulatul rege internațional al romilor, unde contrastul cu sărăcia din Pata Rât a devenit imposibil de ignorat.

Reacţia unui celebru youtuber american după ce a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România - captură Youtube / Best Ever Food Review Show

Unul dintre cei mai cunoscuți youtuberi culinari din lume, americanul Sonny Side, cu peste 12 milioane de abonați, a ajuns în Pata Rât, la periferia municipiului Cluj-Napoca, unde a gustat preparatele gătite de familiile de romi care trăiesc în apropierea fostei rampe de gunoi, scrie Mediafax.

Deși a fost șocat de condițiile de locuit, americanul s-a declarat impresionat de mâncarea pregătită din ingrediente ieftine, afirmând că una dintre tocănițele gustate este mai bună decât unele preparate întâlnite în alte țări din Europa de Est. Călătoria sa a continuat cu un ospăț la reședința lui Dorin Cioabă, autointitulatul rege internațional al romilor, vizat recent de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală.

Sonny Side, pe numele său real Will Sonbuchner, este creatorul și prezentatorul canalului "Best Ever Food Review Show", urmărit de peste 12 milioane de persoane. Americanul călătorește în întreaga lume pentru a descoperi mâncăruri neobișnuite, tradiții culinare și poveștile comunităților din care provin acestea.

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Într-un episod dedicat României și gastronomiei romilor, youtuberul a ales să exploreze nu doar restaurantele tradiționale din Cluj-Napoca, ci și una dintre cele mai marginalizate comunități ale orașului.

Mâncare gătită într-o casă de câțiva metri pătrați. Reacția americanului

Însoțit de Alex, un activist rom care a locuit timp de șapte ani într-o comunitate din Pata Rât, Sonny a intrat în casele unor familii care încearcă să supraviețuiască din venituri reduse.

Prima oprire a fost la Eva, o femeie care locuiește în zonă de aproximativ 25 de ani. Într-o casă foarte mică, în care trăiesc șase persoane, aceasta i-a pregătit o tocăniță din gâturi de pui, servită cu mămăligă.

Preparatul conține ceapă, ardei, pătrunjel, boia, condimente și gâturi de pui, fierte într-un sos consistent.

Americanul a remarcat că ingredientele sunt ieftine, dar permit pregătirea unei mese calde pentru întreaga familie.

„Este sărată. Îmi place. Mămăliga este, în momentul acesta, ca un piure de cartofi rece. Își păstrează forma, dar absoarbe din zeama tocăniței”, a spus Sonny Side după ce a gustat preparatul.

Youtuberul a încercat apoi și carnea de pe gâturile de pui, glumind pe seama aspectului acestora.

„Are gust de pui. Este carne și os. Partea cea mai dificilă sunt vertebrele”, a explicat americanul.

Acesta a remarcat că o astfel de mâncare oferă familiilor posibilitatea să consume carne și grăsime animală fără să cheltuiască foarte mulți bani.

"Este mai bună decât unele mâncăruri pe care le-am încercat în Europa de Est"

Momentul care l-a impresionat cel mai mult a venit la următoarea oprire, în casa Susanei, mătușa ghidului său.

Femeia a pregătit o tocăniță de cartofi cu cârnați, ceapă, ardei, boia și pătrunjel, servită cu pâine.

Sonny Side a apreciat gustul afumat al cârnaților, cartofii moi și sosul bogat, în care a înmuiat bucăți de pâine.

„Este foarte afumată, foarte sărată. Îmi place. Pâinea absoarbe toate uleiurile și grăsimea din cârnați”, a comentat el.

Verdictul a fost însă și mai favorabil după ce a gustat cârnații și cartofii.

„Este mai bună decât unele dintre celelalte mâncăruri est-europene pe care le-am încercat până acum. Se prepară repede, este ieftină, sățioasă și plină de gust”, a declarat youtuberul american.

În timpul discuției, Sonny a aflat că, pentru Susana, carnea de vită reprezintă un lux pe care și-l permite doar foarte rar.

Întrebată ce preparat special gătește atunci când are mai mulți bani, femeia a răspuns că tocănița de vită ajunge pe masa familiei aproximativ o dată pe an, din cauza prețului ridicat al cărnii.

Șocat de condițiile de viață: „Nu este un loc în care cineva și-ar dori să trăiască”

Dincolo de experiența culinară, americanul a vorbit și de condițiile în care locuiesc familiile din Pata Rât.

În imaginile filmate apar locuințe improvizate, deșeuri și spații foarte mici, în care trăiesc familii numeroase.

Ghidul său i-a explicat că unele case au aproximativ 16 metri pătrați și pot adăposti între patru și zece persoane. În anumite zone, locuitorii nu au apă curentă în casă sau toalete.

„Să nu încercăm să îndulcim realitatea. Acesta este un ghetou. Nu este un loc în care oamenii își doresc să trăiască. Nu este prima alegere a nimănui”, a afirmat Sonny Side.

Cu toate acestea, youtuberul a fost surprins de primirea făcută de localnici.

„Sunt surprins de atmosfera acestui loc. Toată lumea pare optimistă, relaxată și bucuroasă că suntem aici. De fapt, unii oameni chiar recunosc canalul”, a povestit americanul.

Alex i-a explicat că mulți dintre locuitori muncesc, dar veniturile mici și costurile ridicate ale chiriilor din Cluj-Napoca îi împiedică să se mute în alte cartiere.

Ghidul a povestit și experiența propriei familii, evacuată din oraș și relocată în Pata Rât în decembrie 2010.

76 de familii, majoritatea de etnie romă, au fost evacuate forțat de pe strada Coastei, la 17 decembrie 2010. Patruzeci de familii au primit locuințe considerate necorespunzătoare în apropierea rampei de gunoi, iar alte 36 au rămas fără o alternativă locativă adecvată.

De la tocănița săracilor la ospățul de la palatul regelui romilor

După vizitele în locuințele din Pata Rât, americanul a ajuns și la reședința lui Dorin Cioabă, cunoscut drept „regele internațional al romilor”.

În locul preparatelor ieftine, gătite pentru supraviețuire, Sonny a fost întâmpinat cu porc întreg la proțap, saramură de pui, carne afumată și șah-hai-mas, o tocăniță tradițională de varză și carne.

„De la casele improvizate ale comunității sărace am ajuns la castelul regelui romilor”, remarcă prezentatorul.

Sonny Side l-a întreabat pe autointitulatul „rege internațional al romilor” despre diferența uriașă dintre locuința sa și condițiile în care trăiesc romii vizitați anterior.

„Aveți această casă uriașă și frumoasă. Aveți un tron. Diferența este evidentă. Unii oameni se vor uita la acest video și se vor întreba de ce dumneavoastră aveți toate acestea, iar ei atât de puțin”, afirmă americanul.

Dorin Cioabă i-a răspus că poziția sa presupune „reprezentarea comunității în relațiile cu autoritățile și instituțiile internaționale”.

„Nu pot invita ambasadori și președinți într-un loc sărac. Am nevoie de un spațiu potrivit pentru poziția pe care o am”, a spus Dorin Cioabă.

Documentarul realizat de Sonny Side poate fi urmărit pe canalul YouTube „Best Ever Food Review Show”, unde americanul prezintă atât preparatele tradiționale, cât și poveștile oamenilor care le pregătesc.