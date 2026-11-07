Au plătit pentru vacanțe de vis, dar au primit în schimb o țeapă de proporții! Vorbim despre clienţii unei aşa-zise agenţii de turism din Capitală, administrată de o femeie de 44 de ani. Aceasta ar fi vândut însă sejururi inexistente, iar agenția nu mai avea nici măcar licență.

Vorbim de o schemă în spatele căreia se ascunde o femeie de 44 de ani. Polițiștii au prins-o, au dus-o la audieri și încearcă acum să recupereze tot acest prejudiciu.

Prejudiciul, peste 160.000 de lei

Vorbim de o femeie care, până în luna septembrie a anului 2025, era cunoscută drept agent de turism. Însă, atunci, a fost retrasă această licență. A continuat, însă, să activeze în acest domeniu ilegal și să vândă aceste pachete de vacanță, deși multe dintre ele erau fictive.

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Astfel că, cel puțin, 18 persoane au ajuns în situația în care au plătit foarte mulți bani pentru aceste vacanțe. Însă, în momentul în care au ajuns în străinătate și-au dat seama că nu au nici cazare, nu au nici alte facilități pentru care deja am plătit, atunci au decis să-i anunțe și pe polițiști. Și vorbim de un prejudiciu total care se ridică la peste 160.000 de lei. Un prejudiciu pe care agenții Capitalei încearcă acum să-l recupereze.