Vești bune pentru prosumatori! Statul oferă până la 15.000 de lei pentru bateriile de stocare a energiei, prin programul "Casa Verde Baterii". Înscrierile vor încep în data de 20 noiembrie, dar atenție, dosarul trebuie pregătit din timp.

Cinci zile, din 20 noiembrie, de la ora 10 fix, până în 25 noiembrie cu un minut înainte de miezul noptii, atât au la dispoziţie românii care vor să se înscrie în programul Casa Verde Baterii. Înscrierea se face online, în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu.

15.000 de lei de la stat

Dosarul trebuie să conțină cererea de finanțare, actul de identitate, certificatele fiscale de la ANAF și de la primărie, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

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Finanțarea poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 15.000 de lei.

Programul are un buget total de 400 de milioane de lei și se adresează prosumatorilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice. Bateria le permite să păstreze energia produsă în timpul zilei și să o folosească după lăsarea întunericului sau atunci când panourile nu mai produc suficient.