După trei luni în care seceta a ținut pe loc producția de energie a României, la Centrala de la Cernavodă, a fost repornit, în sfârșit, unul dintre cele două reactoare. Unitatea 1 a fost reconectată ieri la rețeaua națională, iar în urmatoarele ore ar putea ajunge la capacitatea maximă, de aproximativ 700 de megawați.

Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, au ajuns în această dimineață la centrală, pentru a urmări operațiunea. Veștile nu sunt însă la fel de bune și pentru Reactorul 2. Acesta rămâne oprit până când nivelul apei va depăși doi metri şi jumătate, timp de câteva zile.

Iar Dunărea este în continuare la cote alarmant de mici, deşi în ultimele două săptămâni a plouat într-una. Debitul la intrarea în țară este de doar 1.750 de metri cubi pe secundă, față de media obișnuită de 4.700 pentru luna noiembrie.

În mod normal, cele două reactoare asigură împreună aproximativ 20% din energia electrică produsă în România.