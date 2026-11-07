Ample percheziții în județele Vâlcea și Dolj astăzi, în operaţiunea Jupiter. Mascaţii au descins la persoane care ar fi cumpărat, prin intermediul unei platforme online din străinătate, arme neletale și muniție fără a deține autorizațiile prevăzute de lege.

La Vâlcea, poliţiştii au descoperit și ridicat 10 pistoale și 5 puști, arme neletale supuse autorizării, precum și peste 5.000 de proiectile metalice. Mai multe persoane cu vârste între 18 și 69 de ani au fost conduse la audieri.

Situaţie similară şi în Dolj unde în posesia a patru persoane au fost găsite pistoale cu aer comprimat și peste 2.700 de proiectile, deținute fără autorizațiile prevăzute de lege.

Mascaţii au făcut percheziţii marţi dimineaţă şi în casa influencerului Iulian Demeter şi au găsit în casa lui un pistol airsoft fără documente. Acesta fusese comandat de copilul lui în vârstă de doar 11 ani.

Articolul continuă după reclamă

Comunicatul poliției

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 7 noiembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Dolj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Craiova și comuna Malu Mare.

Activitățile sunt desfășurate în cadrul a cinci dosare penale, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

În urma perchezițiilor efectuate, la locuințele a patru persoane cu vârste cuprinse între 35 și 67 de ani au fost descoperite patru arme tip pistol, cu aer comprimat și peste 2700 de proiectile, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că cele patru persoane nu sunt deținătoare legal de arme și muniții, iar armele descoperite nu au fost declarate organelor de poliție.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsuri în consecință.

La activități au participat polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic Dolj, Secțiilor 4 și 6 Poliție Craiova și Secției nr.4 Poliție Rurală Coșoveni.