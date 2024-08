Avioanele F16 au ajuns în Ucraina şi sunt folosite în operaţiuni pe teritoriul ţării. Zelenski: "Sunt mândru de aceşti băieţi care reuşesc să le stăpânească"

Liderul ucrainean a anunţat folosirea avioanelor F-16, pentru care Kievul a făcut presiuni îndelungate, în timp ce se întâlnea cu piloţi militari la o bază aeriană, în timp ce se întâlnea cu piloţi militari. "F-16 sunt în Ucraina. Am reuşit. Sunt mândru de băieţii noştri care stăpânesc aceste avioane şi au început deja să le folosească pentru ţara noastră", a declarat Zelenski.

Rusia a ţintit bazele care le-ar putea găzdui

Sosirea avioanelor reprezintă un moment important pentru Ucraina, după multe luni de aşteptare, deşi rămâne neclar câte avioane sunt disponibile şi cât de mult impact vor avea acestea în consolidarea apărării aeriene şi pe câmpul de luptă. Rusia a ţintit bazele care le-ar putea găzdui şi a promis că le va doborî astfel încât să nu aibă niciun impact asupra războiului.

Articolul continuă după reclamă

Construite de Lockheed Martin (LMT.N), avioanele F-16 se aflau de mult timp pe lista de dorinţe a Ucrainei datorită puterii lor de distrugere şi disponibilităţii globale. Acestea sunt echipate cu un tun de 20 mm şi pot transporta bombe, rachete şi proiectile. Vorbind cu reporterii pe pista unui aerodrom, Zelenski a declarat că Ucraina încă nu are suficienţi piloţi instruiţi pentru a utiliza avioanele F-16 sau suficiente avioane. "Lucrul pozitiv este că aşteptăm F-16 suplimentare ... mulţi oameni se antrenează acum", a spus el.

Potrivit acestuia, este important ca aliaţii Kievului să găsească modalităţi de a extinde programele şi oportunităţile de formare atât pentru piloţii ucraineni, cât şi pentru echipele de ingineri. Ucraina s-a bazat până acum pe o flotă îmbătrânită de avioane de război din era sovietică, care sunt depăşite de flota mai avansată şi mult mai numeroasă a Rusiei.

Rusia a folosit acest avantaj pentru a efectua atacuri regulate cu rachete cu rază lungă de acţiune asupra unor ţinte din Ucraina şi, de asemenea, pentru a bombarda poziţiile ucrainene de pe linia frontului cu mii de bombe ghidate, sprijinind forţele sale care avansează încet în est.

"Aceasta este noua etapă de dezvoltare a forţei aeriene a forţelor armate ale Ucrainei", a declarat Zelenski. "Am făcut multe pentru ca forţele ucrainene să treacă la un nou standard aviatic, aviaţia de luptă occidentală", a adăugat el, citând sute de întâlniri şi o diplomaţie neîncetată pentru a obţine F-16. "Am auzit adesea "este imposibil" ca răspuns, dar am făcut totuşi posibilă ambiţia noastră, nevoia noastră defensivă", a mai spus el.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Ce maşină preferaţi să cumpăraţi, nouă sau la mâna a doua? Nouă La mâna a doua

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰