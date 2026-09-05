Momente de panică la un spectacol aerian din Grecia. Un avion de vânătoare F-4 Phantom al Forțelor Aeriene Grecești s-a prăbușit sâmbătă, la Baza Aeriană Tanagra, în fața a mii de spectatori. Aeronava s-a izbit de sol și a fost urmată de o explozie puternică, în timp ce o coloană densă de fum negru s-a ridicat în apropierea zonei unde se afla publicul. Cei doi piloţi au murit.

Momentul în care un avion de vânătoare F-4 s-a prăbușit și a explodat în timpul unui spectacol în Grecia - X

UPDATE: Cei doi piloți, un căpitan și un maior, ai aeronavei aparținând Escadrilei de Luptă 117 a Forțelor Aeriene din Andravida, au decedat, scrie Mediafax care citează in.gr.

Se pare că aeronava implicată în accident a zburat cel puțin două minute înainte de a pierde altitudine după o viraj la dreapta și de a se prăbuși dintr-un motiv necunoscut.

Piloții ar fi încercat să recâștige altitudinea în timp ce zburau deasupra mulțimii, dar nu se știe încă dacă mecanismul de urcare a fost activat.

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După cum s-a aflat, prăbușirea aeronavei a provocat un incendiu într-o fabrică de utilaje agricole, iar pompierii s-au deplasat imediat la fața locului.

Incendiul s-a extins și într-o zonă împădurită. În lupta cu flăcările, sunt mobilizați 115 pompieri, alături de trei grupuri de drumeți din cadrul EMODE 4, două echipe din EMAK 1 și 7, precum și 36 de vehicule. De asemenea, din aer, sunt mobilizate 9 aeronave și patru elicoptere.

Avionu s-a prăbuşit în faţa a mii de spectatori

Un avion de vânătoare F-4 Phantom al Forțelor Aeriene Grecești s-a prăbușit sâmbătă în timpul unui spectacol aerian desfășurat lângă Atena, chiar în fața a mii de spectatori îngroziți.

Prăbușirea a avut loc la Baza Aeriană Tanagra, la scurt timp înainte de ora locală 15:00, în cadrul evenimentului Athens Flying Week, potrivit postului public de televiziune grec ERT, citat de Mirror.

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Informațiile inițiale transmise de televiziunea de stat indică faptul că prăbușirea a fost urmată imediat de o explozie puternică. Imaginile video surprinse la fața locului arată o coloană groasă de fum negru ridicându-se la doar câteva sute de metri de zona în care erau adunați spectatorii.

Până în acest moment nu se cunoaște dacă cei doi piloți ai aeronavei au reușit să se catapulteze înainte de impact. De asemenea, nu au fost raportate victime în rândul publicului prezent la mitingul aerian.