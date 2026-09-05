Putin a ordonat trei zile fără atacuri asupra Kievului. Negociatorii SUA sunt aşteptaţi la Moscova

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat ca, timp de trei zile, să nu fie lansate atacuri asupra Kievului, a anunţat Kremlinul. Măsura intră în vigoare de la miezul nopţii şi este legată de vizita în capitala Ucrainei a negociatorilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner.

Anterior, presa ucraineană a relatat că, în cadrul Forţelor Armate ale Ucrainei, a fost instituit un regim de încetare a focului de la miezul nopţii de 5 septembrie până pe 8 septembrie.

Putin a ordonat ca Kievul să nu fie atacat timp de trei zile

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Moscova a primit informaţii din partea ucraineană şi a precizat că Vladimir Putin a dat ordin ca, începând de la miezul nopţii, Kievul să nu fie atacat timp de trei zile, potrivit TASS.

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"Într-adevăr, o astfel de informaţie a venit din partea ucraineană. Preşedintele Rusiei, comandantul suprem Vladimir Putin, a dat instrucţiuni ca, începând de astăzi, de la miezul nopţii, timp de trei zile să nu fie lansate atacuri asupra Kievului. Acest lucru este legat de pregătirea şi desfăşurarea contactelor americanilor la Kiev", a declarat Dmitri Peskov.

Precizarea a venit după ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului a fost întrebat dacă Moscova are informaţii despre încetarea focului de partea ucraineană şi dacă Rusia va adopta o măsură similară în aceeaşi perioadă.

Witkoff şi Kushner au ajuns mai întâi la Moscova

Ulterior, întrebat de jurnalişti de ce emisarii americani merg mai întâi la Moscova şi abia apoi la Kiev, şi nu în ordine inversă, Peskov a refuzat să facă presupuneri.

"Trebuie să-i întrebaţi pe negociatorii Washingtonului despre acest lucru", a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Steve Witkoff şi Jared Kushner au ajuns la Moscova, unde este programată o întâlnire cu Vladimir Putin. Potrivit informaţiilor transmise de Peskov pentru TASS, după discuţiile din capitala Rusiei, cei doi negociatori americani sunt aşteptaţi la Kiev.

Trump mizează pe "diplomaţia navetă" pentru conflictul din Ucraina

Vladimir Putin a declarat anterior că Witkoff şi Kushner sunt întotdeauna oaspeţi bineveniţi în Rusia şi că Moscova lucrează cu plăcere cu cei doi emisari americani.

La rândul său, preşedintele american Donald Trump a afirmat că diplomaţia navetă desfăşurată de Statele Unite ar putea oferi "o şansă bună" pentru depăşirea conflictului din Ucraina.

Răspunzând vineri întrebărilor jurnaliştilor la Casa Albă, Trump a confirmat că Witkoff şi Kushner pleacă într-o nouă misiune în Rusia. Liderul american a mai declarat că Statele Unite au o idee despre forma pe care ar putea să o aibă eventualele acorduri de pace dintre Rusia şi Ucraina.