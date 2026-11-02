Americanii se pregătesc pentru cea mai importantă zi politică din ultimii doi ani, alegerile de la jumătatea mandatului lui Donald Trump. Deşi liderul de la Casa Albă nu este pe bulentul de vot, scrutinul este văzut drept un referendum asupra guvernării sale. Costul ridicat al vieţii, războiul cu Iranul şi felul în care sunt cheltuiţi banii publici fac ca popularitatea preşedintelui să fie la un minim istoric, iar potrivit ultimelor sondaje de opinie, democraţii au şanse să controleze Congresul.

Peste 240 de milioane de americani cu drept de vot sunt aşteptaţi marţi la urne să decidă componenţa viitorului Congres, controlat în prezent de Partidul Republican. În joc sunt toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanţilor, unde este necesară o majoritate de 218 mandate. Alegătorii trebuie să aleagă şi 35 dintre cele 100 de locuri din Senat, precum şi 36 dintre cei 50 de guvernatori de state. Cele mai strânse curse sunt în Ohio, Kansas şi Iowa, state care au votat cu republicanii în mod tradiţional, dar care sunt pe cale acum să meargă pe mâna democraţilor. Într-un efort disperat de a convinge electoratul, Donald Trump a participat în weekend la trei mitinguri în persoană şi a intrat în direct, prin video, la alte trei.

Alegerile sunt urmărite cu interes şi în Europa

"Aș fi putut să stau acasă, să mă uit la televizor sau la vreo prostie. Prefer să fiu cu voi. Am făcut acest lucru dintr-un motiv simplu: pentru a-i împiedica pe comuniștii și jihadiștii care urăsc America să preia controlul asupra Congresului Statelor Unite", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Semn al importanţei acestor alegeri, peste 50 de milioane de americani au votat anticipat până acum. Cei mai mulţi sunt nemulţumiţi de preţul benzinei, care aproape s-a triplat în acest an, de războiul nepopular din Iran sau de costurile ridicate ale asigurărilor de sănătate. "Meritați asistență medicală în cea mai bogată și mai puternică țară din istoria lumii. Noi ne cheltuim banii pentru a arunca bombe peste alți oameni și peste școlile lor", a declarat Abdul El-Sayed, candidat democrat la Senatul SUA.

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În ultimul an, numărul americanilor care apelează la băncile de alimente a depăşit 48 de milioane, după ce 5 milioane de persoane au rămas fără bonuri de masă. Dacă obţin controlul uneia dintre camere, democraţii vor putea bloca agenda lui Trump sau să declanşeze anchete împotriva preşedintelui american

Alegerile sunt urmărite cu interes şi în Europa. Congresul aprobă cheltuielile militare şi sprijinul acordat Ucrainei şi poate impune sancţiuni Rusiei. În plus, democraţii se opun retragerii trupelor americane de pe continentul nostru pentru că o astfel de mişcare, spun ei, pune în pericol stabilitatea Alianţei Nord Atlantice.