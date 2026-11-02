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Video Costumul de Halloween care a scandalizat internetul. Martha Stewart, nevoită să șteargă fotografiile

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Editor Simona Moloiu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 02.11.2026, 21:00 | Modificat la 02.11.2026, 21:10

Seara de Halloween a adus momente memorabile, dar și gafe uriaşe la Hollywood. Dacă unele vedete au impresionat prin creativitate și costume excentrice, altele au stârnit doar ironii. Brooklyn Beckham a fost criticat pentru costumul său, iar Martha Stewart a scandalizat lumea pentru că s-a costumat în om al străzii.

Brooklyn Beckham, fiul în vârstă de 27 de ani al fostului mijlocaş al naţionalei Angliei, a ajuns în centrul atenţiei în mod neplăcut la o petrecere de Halloween. Tânărul a îmbrăcat un costum de Superman completat cu mușchi falși și ochelari. Alegerea a creat un contrast neobişnuit cu soția sa, Nicola Peltz, care a optat pentru un top scurt din piele și pantaloni asortați în stilul Catwoman. Nici prezența prietenului lor Damian, costumat tot în salopetă din piele neagră, nu l-a ajutat pe Beckham să evite situația stânjenitoare.

Alegerea faimosului cuplu Hailey şi Justin Bieber nu a fost cu mult mai inspirată. Jurnaliștii revistelor de modă din Statele Unite subliniază că ideea lor de a interpreta un înger și un diavol nu a impresionat pe nimeni și a rămas complet în afara tiparelor memorabile.

Dacă primele două cupluri au încasat doar ironiile tabloidelor, costumul Marthei Stewart i-a scandalizat de-a dreptul pe fani. Vedeta în vârstă de 85 de ani a ales să se îmbrace ca e persoană fără adăpost. În urma valului masiv de reacții negative, vedeta a şters fotografiile de pe platforma Instagram.

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"Sunt întristată de faptul că ținuta mea de Halloween, care avea scopul de a atrage atenția asupra unei probleme foarte grave, anume cea a persoanelor fără adăpost, a jignit unele persoane. Nu asta a fost intenţia mea", a spus Martha Stewart într-un interviu pentru revista People.

Şi politicienii americani au sărbătorit Hallowenul. Vicepreşedintele JD Vance a optat pentru un costum asemănător celui purtat de un celebru vrăjitor din Harry Potter.

"Salut, prieteni! Sunt vicepreşedintele Dumbledore, alături de micuţul elf Dobby, şi vă urez un Halloween fericit!", a urat JD Vance, vicepreşedintele Statelor Unite.

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Doar că mai multi comentatori l-au ironizat, spunând că seamănă mai degrabă cu o prinţesă din serialul Urzeala Tronurilor.

La polul opus, Heidi Klum a cucerit din nou titlul pentru cel mai excentric costum. De 25 de ani, vedeta organizează petreceri spectaculoase, iar la ediția de anul acesta a ales să se transforme în The Thing, celebra mână tăiată din Familia Addams.

Simona Moloiu
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