Psihologii şi profesorii au găsit remediul pentru răspânditul tic verbal din lumea adolescenţilor "gen". Deranjat pentru mulţi adulţi, cuvântul de umplutură a intrat, însă, în vocabularul unor părinţi care astfel nu îl mai observă şi nu îşi mai corectează copiii. Dar leacuri există, spun lingviştii.

"A fost foarte frig şi pe lângă asta era o ceaţă, dar era frumos rău. Da, GEN, ploua rău, rău şi era mocirlă. Mie îmi place să mă joc remi, sunt foarte competititvă. Nu cred că ştiu să mă joc table, GEN, pe bune. Eu nu mă risc la jocuri, GEN, cum le zice?"

Într-un minut, trei adolescente spun de trei ori cuvântul "gen" care nu are niciun rost în discuţie. Mulţi tineri spun că a devenit un automatism.

"Când nu ştiu să zic ceva sau când nu sunt pregătită folosesc de multe ori 'gen'", mărturisește Sonia.

Articolul continuă după reclamă

"Dintr-o propoziţie de cinci cuvinte, patru sunt 'gen', la modul ăla", a spus una dintre tinere.

"E un fel de umplutură. Adică îți mai dă timp să te mai gândești sau, nu știu, pur și simplu e pe acolo să fie", a spus o altă tânără.

"Mai scapă şi mama nu înţelege ce zic, tre să-i dau cu română după aceea. Crede că o înjur", a spus un tânăr.

"Mi-e mai uşor să combin cuvintele când spun gene, foarte "gen" ok. Am auzit la fetele mai mari şi am zis că eu de ce nu. Mama mea se mai ia de mine", a mărturisit o altă tânără.

Psihologii şi profesorii de limba română ştiu ce pot să facă tineri pentru a-l evita şi părinţii pentru a-i descuraja.

"Sunt folosite fără să ne dăm seama dar de multe ori avem impresia că mai obţinem puţin timp să ne organizăm ideile în cap. Şi atunci băgăm un gen, un like sau alte automatisme. Cred că putem scăpa de ele citind literatură serioasă unde se vorbeşte o limbă literară", a explicat Florentin Gheorghe, profesor de Limba Română.

"Cred că umorul poate să ajute aici. Pot să stabilească împreună ca familie ca un borcan în care fiecare, inclusiv părinți, atunci când folosesc un anumit cuvânt, pe care doresc să-l schimbe sau să-l scoată din vocabular, fiecare pune pe rând acolo, nu știu, o sumă simbolică, un leu. Sau ar putea să facă o activitate fizică. Fiecare, atunci când folosește acel cuvânt, să facă o flotare", a explicat și Irina Iacob, psiholog.

Psihologii insistă - adolescenţii trebuie corectaţi când greşesc, nu doar certaţi - altfel ar putea să repete comportamentul nedorit din spirit de frondă.