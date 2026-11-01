Scene de o violență extremă au fost surprinse în Chitila, între două familii. La doar câteva zile după nuntă, rudele mirilor au ajuns la bătaie după ce tânăra mireasă a fugit de acasă. Furioși, apropiații băiatului au mers să ceară socoteală, dar și banii înapoi.

În imaginile surprinse de mai multe camere de supraveghere ale localului se observă cum un bărbat este fugărit de mai mulți indivizi înarmați și reușește să se baricadeze într-o pizzerie.

Salvarea sa este unul dintre angajații acelei pizzerii, care îl închide în depozit și nu le permite celorlalți indivizi să pătrundă. Sună la 112 și așteaptă sosirea salvatorilor. Între timp, îi acordă primul ajutor până la sosirea polițiștilor Capitalei.

Polițiștii au deschis deja o anchetă complexă, i-au identificat pe mai mulți dintre protagoniști și continuă investigațiile pentru a-i găsi pe toți cei implicați în această altercație.

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Totul s-a întâmplat după un conflict între cele două familii: familia agresorilor și familia victimei.

Asta după ce, în urma nunții care a avut loc în urmă cu câteva zile, mireasa a ales să fugă de acasă. Acesta ar fi fost, potrivit informațiilor pe care le avem până acum, motivul conflictului.

Iar familia mirelui a cerut celeilalte familii banii înapoi pentru organizarea acestei nunți.

De aici a și pornit acest conflict. Vă spuneam, este o anchetă în desfășurare. Mai mulți indivizi au fost deja prinși și urmează, cel mai probabil, să fie prinși și ceilalți implicați în altercație.