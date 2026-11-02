Zona din România unde zăpada a ajuns la 40 de centimentri. Sunt -5 grade

Iarnă în toată regula la munte, unde s-a depus deja un strat consistent de zăpadă. La Vârful Omu, în Munții Bucegi, omătul a ajuns la 40 de centimetri, iar temperatura resimţită este de -5 grade Celsius.

Salvamont Prahova a anunțat închiderea tuturor traseelor montane de altitudine, în contextul condițiilor meteorologice actuale și al evoluției prognozate.

Salvatorii montani avertizează că "iarna și-a intrat deja în drepturi", iar deplasările la altitudine au devenit extrem de dificile și periculoase. La această oră, în zonele înalte există deja un strat consistent de zăpadă, care urmează să crească în zilele următoare.

Vremea se menţine închisă la munte

La munte, vremea se va menține închisă, exceptând zona Munților Apuseni, unde înnorările vor fi temporare. Va ploua în masivele sudice și local în cele estice, iar cantitățile de apă vor fi în general de 5...15 l/mp, cele mai mari valori urmând a se înregistra în zona Carpaților Meridionali.

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Cu precădere la altitudini de peste 1700 m, iar noaptea și la altitudini mai mici, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și pe alocuri se va depune strat de zăpadă de 3...5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Carpații de Curbură (rafale de 45...60 km/h). Valorile termice vor crește ușor în masivele vestice și în rest vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă.