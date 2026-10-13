Cum pot urca hackerii la 50°C temperatura din frigiderele supermarketurilor? Și România ar putea fi afectată

Apar noi detalii de la atacul cibernetic fără precedent asupra a sute de supermarketuri din Franța. Hackerii au modificat de la distanță temperatura frigiderelor și congelatoarelor, profitând de o vulnerabilitate a unui software dezvoltat de compania daneză Danfoss. În unele magazine, temperaturile au ajuns până la 50 de grade, provocând distrugerea alimentelor. Ar fi existat și incendii, într-un supermarket a fost activat sistemul automat de stingere. Potrivit Reuters, atacuri asupra sistemelor frigorifice au fost raportate și în alte țări europene. Un raport al companiei britanice UK Cyber Defence arată că în România ar exista 68 de sisteme de control al instalațiilor frigorifice Danfoss accesibile prin internet. Nu este clar dacă au fost compromise. Grupul Ahold Delhaize, proprietarul magazinelor Mega Image și Profi, a confirmat şi el un incident de securitate, fără a stabili vreo legătură cu povestea din Franţa.

O femeie trece pe lângă frigidere goale la un supermarket Intermarché, în urma unui atac cibernetic - Profimedia

Totul a început în noaptea de 11 spre 12 octombrie, adică duminică spre luni. Congelatoarele și camerele frigorifice din sute de magazine s-au supraîncălzit peste noapte. Tone de mâncare s-au stricat, iar pagubele ar putea ajunge la zeci de milioane de euro. În unele cazuri, temperatura din frigidere a ajuns chiar la peste 50 de grade Celsius.

Atacul cibernetic s-ar putea extinde și în alte țări. În prezent autoritățile franceze colaborează cu cele din alte state europene. În paralel, sunt făcute verificări pentru a stabili dacă și alte companii din Franța sunt expuse riscului.

Frigiderele și congelatoarele s-au încălzit în loc să se răcească

Proprietarul lanțului de supermarketuri franceze Intermarché a declarat că frigiderele din 150 de magazine au fost încălzite până la 50 de grade Celsius timp de șase ore, în timpul nopții. Hackerii ar fi exploatat o vulnerabilitate a unui software dezvoltat de compania daneză Danfoss. Aceasta produce echipamente și sisteme electronice de control pentru instalații frigorifice, inclusiv cele utilizate în supermarketuri. Primii care au relatat despre incident au fost jurnaliștii de la BFM-TV.

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"Atacul a fost lansat probabil în jurul orei 23:00, dar ne-am dat seama abia la 4 dimineața, când șoferul care ne aducea marfa a văzut că depozitul era inundat. Temperatura ajunsese la 50°C în camera frigorifică, ceea ce a declanșat sistemul automat de stingere a incendiilor", a declarat pentru Le Monde proprietarul unui supermarket Intermarché.

Mai mult decât atât, hackerii au prelungit și ciclul de dezghețare de la o oră la opt ore, astfel încât alarmele să se declanșeze mai târziu. Au întârziat astfel intervenția și au amplificat pagubele. Un supermarket din Normandia a anunţat că unele echipamente din magazin s-au topit, după ce temperaturile au urcat chiar și până la 80°C. De teama unui nou atac, unele magazine nu ai mai conectat instalațiile la internet.

Ce supermarketuri au fost afectate

Au fost afectate sute de supermarketuri franceze, printre care Intermarché, Netto, Super U, Hyper U, E.Leclerc, Carrefour și Monoprix, dar şi distribuitori angro prfecum Metro. Compania a declarat pentru Le Monde că un atac cibernetic a vizat "un furnizor extern de servicii" și că a "verificat imediat dacă produsele vizate au fost păstrate în condiții corespunzătoare".

Carrefour a anunțat că au fost vizate 80 dintre supermarketurile sale, în timp ce Monoprix, care operează aproximativ 490 de magazine, a raportat probleme în 5% dintre unități. Grupul Les Mousquetaires, proprietarul lanțului Intermarché, a anunţat că toate alimentele afectate au fost aruncate pentru a elimina orice risc pentru sănătatea consumatorilor.

Un specialist în securitate cibernetică citat de Reuters susține că atacurile au vizat și magazine din Spania, Portugalia, Polonia, Germania și Belgia, fără să precizeze ce lanțuri comerciale au fost afectate.

Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, proprietarul supermarketurilor Delhaize din Belgia și al lanțurilor Mega Image și Profi din România, a anunţat probleme de securitate în cadrul rețelelor lor, fără să numească însă o legătură cu atacul cibernetic din Franța.

Magazinele, nevoite să golească congelatoarele și să arunce toate produsele

Scenele surprinse în unele magazine par ireale. Un locuitor al Parisului a povestit pentru Reuters că a văzut cum angajații unui supermarket din centrul capitalei franceze aruncau într-un container uriaș cărucioare întregi cu produse congelate care s-au dezghețat. Înghețata topită se scurgea pe jos din cutiile sparte.

Valoarea totală a pagubelor în Franţa nu este încă cunoscută, dar ar putea ajunge chiar la zeci de milioane de euro, mai ales dacă au fost afectați și alți operatori care utilizează camere frigorifice sau congelatoare, explică presa franceză.

Una dintre principalele probleme va fi cea a asigurărilor, care nu acoperă acest tip de incident în magazine, potrivit lanțului Intermarché.

"Atacarea unor echipamente esențiale pentru conservarea produselor proaspete și pentru aprovizionarea cu alimente a francezilor este extrem de gravă și fără precedent", a scris pe platforma X Dominique Schelcher, directorul unui grup francez de retail alimentar.

Cum poate un hacker să controleze un frigider din supermarket

Punctul de intrare folosit de hackeri a fost identificat rapid, potrivit presei franceze: software-ul care controlează sistemele frigorifice furnizate de compania daneză Danfoss. Practic, hackerii au profitat de faptul că instalațiile frigorifice din supermarketuri pot fi controlate de la distanță. Iar unele sunt prevăzute cu sisteme automate de dezghețare, care produc căldură.

Un raport publicat de compania britanică UK Cyber Defence, în urma atacului, explică faptul că frigiderele comerciale sunt conectate la controlere electronice. Aceste dispozitive permit gestionarea de la distanță a temperaturii, pornirea și oprirea anumitor echipament, ciclurile de dezghețare şi alarmele.

Cum au ajuns hackerii la controlere

Nu este clar prin ce metodă au fost compromise instalațiile din Franța. Sunt două scenarii prin care ar fi putut prelua controlul. Unele dintre sistemele companiei Danfoss au interfețe care pot fi accesate prin internet și reprezintă un risc dacă nu sunt actualizate.

O altă posibilitate este ca hackerii să fi pătruns prin sistemele unei firme care se ocupa de întreținerea instalațiilor frigorifice.

Şi România este vulnerabilă la astfel de atacuri

După incidentul din Franța, UK Cyber Defence a scanat câte controlere frigorifice pot fi identificate pe internet în Europa. Au găsit 2967 de sisteme Danfoss în Franța, 171 în Germania, 161 în Portugalia, 116 în Polonia, 68 în România și doar 15 în Marea Britanie.

Sisteme învechite, care nu mai primeau actualizări

Compania daneză Danfoss susține că majoritatea sistemelor frigorifice afectate de atacul cibernetic erau învechite, unele nu mai primeau actualizări de securitate, iar altele foloseau programe neactualizate.

"Majoritatea echipamentelor afectate sunt produse învechite (...) care au ajuns la sfârșitul duratei de viață și nu mai primesc actualizări de software sau de securitate", a explicat compania într-un e-mail transmis Le Monde.

Danfoss a precizat că "recomandă de mult timp clienților să mențină sistemele pentru care se mai oferă asistență tehnică actualizate cu cea mai recentă versiune de firmware și să înlocuiască sistemele învechite cu soluții de nouă generație".

O metodă de atac tot mai răspândită

Aparent, vulnerabilitatea era deja cunoscută. În martie și în august anul trecut, Danfoss a publicat avertizări după ce a remediat o breșă de securitate în anumite programe ale sale. Totodată, a îndemnat clienții să instaleze actualizările.

​Atacarea de la distanță a echipamentelor conectate la internet și insuficient protejate a devenit o metodă tot mai folosită de hackeri, inclusiv de grupări susținute de state sau care acționează din motive politice. În Franța, astfel de grupări au revendicat în trecut atacuri asupra sistemelor informatice ale caselor de marcat din restaurante.

În majoritatea lanțurilor de supermarketuri, sistemele informatice nu sunt centralizate. Fiecare magazin sau membru al rețelei este responsabil de propriile sisteme. Mai mult, instalarea și administrarea camerelor frigorifice pot fi asigurate de companii specializate.

Până acum, nu au fost publicate informații despre vreo revendicare online a atacului.

Parchetul din Paris a deschis o anchetă

Parchetul din Paris a anunțat deschiderea unei anchete. Cabinetul premierului francez Sébastien Lecornu a transmis că a cerut de urgență Agenției Naționale pentru Securitate Cibernetică "să se ocupe de această problemă".

În acest timp, Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație, a condamnat "ferm" atacul cibernetic. El a cerut "mai multă atenție la toate nivelurile" pentru garantarea "securității alimentare", avertizând că este o realitate că "alimentele au fost transformate într-o armă".

Reacția Delhaize

Grupul olandez Ahold Delhaize, care deține magazinele Mega Image și Profi din România, a anunțat ieri că se confruntă cu un incident de securitate informatică. Compania a oprit preventiv mai multe sisteme, iar clienții au fost informați prin aplicația mobilă că livrările de alimente sunt suspendate din cauza unui atac cibernetic, scrie Reuters.

Magazinele fizice au rămas deschise, însă problemele de livrare au dus la creșterea comenzilor pentru lanțurile concurente, potrivit agenției olandeze de presă ANP.

Ahold Delhaize, al patrulea cel mai mare retailer alimentar din Statele Unite, s-a confruntat cu probleme și pe piața americană. Site-urile lanțurilor Stop & Shop, Giant, Hannaford și Food Lion au picat ieri, afișând mesaje prin care clienții erau anunțați că serviciile online nu funcționează. Nu este clar dacă și alte operațiuni ale grupului au fost afectate.

Compania a precizat că nu există motive să considere că incidentul informatic din rețeaua sa are legătură cu atacurile asupra instalațiilor frigorifice din supermarketurile din Franța.