Hackerii care au atacat sute de supermarketuri din Franța au oprit de la distanță răcirea frigiderelor

Un atac cibernetic a afectat instalațiile frigorifice din sute de supermarketuri din Franța. Hackerii au preluat controlul asupra sistemelor de răcire, oprind funcționarea normală a acestora și provocând creșterea temperaturilor din frigidere și congelatoare. În urma atacului, cantități mari de produse proaspete și congelate au devenit improprii pentru consum. Printre cele mai afectate lanțuri se numără Intermarché, Leclerc și Super U, care folosesc sisteme de reglare a temperaturii de la același furnizor, compania daneză Danfoss.

Instalațiile frigorifice ale mai multor lanțuri de supermarketuri au fost afectate de un atac cibernetic care a vizat sistemele de reglare a temperaturii produse de compania Danfoss, relatează Le Parisien.

Ce rol au sistemele de reglare a temperaturii instalațiilor frigorifice

Aceste sisteme permit monitorizarea de la distanță a congelatoarelor și vitrinelor frigorifice și emit alerte în cazul unor defecțiuni sau al unor creșteri suspecte ale temperaturii. De asemenea, sunt folosite pentru declanșarea automată a proceselor de dezghețare. Grupul danez Danfoss este pe punctul de a renunța la această activitate.

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Contactat de Le Parisien, producătorul a precizat că este vorba despre "echipamente vechi, care au ajuns la sfârșitul duratei de viață și nu mai primesc actualizări de software sau de securitate".

"Danfoss le recomandă de mult timp clienților săi să mențină echipamentele frigorifice actualizate și să migreze de la generațiile mai vechi la cele mai recente soluții software", a transmis compania.

Cum au reușit hackerii să preia controlul asupra instalațiilor frigorifice

Hackerii au profitat de o vulnerabilitate descoperită în această vară, care nu fusese remediată, și au compromis, în noaptea de duminică spre luni, versiuni mai vechi ale programului informatic. Astfel, au reușit să preia controlul asupra echipamentelor industriale și să crească temperatura din interiorul acestora.

Din această cauză, produsele proaspete și congelate depozitate în instalațiile afectate au devenit improprii pentru vânzare și consum.

Printre primele lanțuri de supermarketuri afectate se numără Monoprix, Leclerc și Intermarché. În cazul Intermarché, între 150 și 200 de magazine au fost vizate de atac, în timp ce Coopérative U a anunțat că au fost afectate "mai puțin de o sută de puncte de vânzare".

Potrivit Parchetului din Paris, au fost înregistrate și începuturi de incendiu.

Dominique Schelcher, președintele Coopérative U, a confirmat luni dimineață, pe platforma X, că "un atac cibernetic afectează, începând din această noapte, instalațiile de producere a frigului din mai multe magazine ale rețelei noastre".

Potrivit site-ului de specialitate Je bosse en grande distribution, atacul ar fi afectat și magazine Carrefour Market și Monoprix, informații pe care reprezentanții acestor lanțuri nu le-au confirmat deocamdată pentru AFP.

În schimb, compania Picard, specializată în comercializarea produselor congelate, nu a fost afectată de atac.

"În cazul nostru, sistemul de răcire este descentralizat, la nivelul fiecărui magazin, astfel că nu poate exista o preluare a controlului de la distanță", a explicat o purtătoare de cuvânt a companiei.