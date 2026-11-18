Americanii vor răspunsuri după ce şase pene informatice majore le-au dat viaţa peste cap în mai puţin de o săptămână. Servicii esenţiale, de la plăţi online până la trafic aerian au căzut unul după altul. Teoriile conspiraţiei despre un mare atac cibernetic s-au răspândit rapid. Administraţia Trump neagă, însă, şi susţine că ar fi vorba despre probleme tehnice la sisteme informatice vechi.

Ultima pe lista instituţiilor cu probleme este Agenţia Naţională de Securitate, de neatins în ochii americanilor. Reţeaua ultrasecretă de comunicaţii a fost blocată, însă, ore în şir. Probleme au avut şi serviciile Apple de streaming de muzică sau de plăţi online.

"Avem nevoie de Apple Pay! Nu ştiu unde sunt cardurile mele, nu le-am văzut de luni bune", a spus un bărbat.

Problemele au început joia trecută, când o defecțiune de software a scos din funcțiune serviciile Microsoft. A doua zi, zborurile din Statele Unite au fost ţinute la sol cinci ore, cel mai grav incident de acest fel după atacurile teroriste de la 11 septembrie. Apoi, sute de mii de americani nu şi-au putut accesa aplicaţiile bancare. Secretarul american de Stat a încercat să liniştească spiritele.

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"Nu avem nicio dovadă și niciun motiv să credem că vreunul dintre aceste cazuri izolate sau individuale are vreo legătură cu actori rău intenționați, cu hackeri cibernetici", a declarat Marco Rubio, secretarul american de stat.

Autorităţile dau vina pe sistemele informatice vechi şi pe update-urile făcute de companii. Mulţi experţi sunt, însă, sceptici.

"Nimeni nu poate să spună cu siguranţă că nu este un atac cibernetic. Este clar că erorile pot fi introduse de anumite persoane care vor să provoace probleme", a declarat un specialist în securitate cibernetică.

Altă teorie vehiculată este că sistemele de inteligență artificială avansată ar putea destabiliza rețelele informatice mai vechi. De altfel, Google a avertizat că "era atacurilor autonome a sosit" şi că modelele de Inteligenţă Artificială sunt mai periculoase decât cei mai malefici hackeri.