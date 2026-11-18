Bulgaria destructurat cea mai amplă şi mai îndelungată operaţiune de spionaj cibernetic descoperită vreodată în reţelele administraţiei de stat. Mai multe grupări internaţionale de hackeri au avut acces, timp de cinci ani, la sistemele informatice ale instituţiilor publice şi au furat cel puţin 130 de gigabiţi de documente oficiale, echivalentul a peste 62 de milioane de pagini. Atacul, care a început în 2021, a rămas nedetectat până la introducerea unui nou sistem naţional de securitate cibernetică.

"Este vorba despre cazul de spionaj cibernetic cel mai îndelungat şi cel mai amplu depistat vreodată împotriva administraţiei bulgare", a declarat ministrul inovaţiei şi transformării digitale, Ivan Vasilev, într-un briefing de presă după o şedinţă a consiliului de miniştri.

Hackerii au furat date echivalente cu peste 62 de milioane de pagini

Hackerii au accesat sistemele utilizate de instituţiile de stat pentru schimbul de documente, potrivit AFP şi BTA, citate de Agerpres. Volumul de date sustrase este echivalent cu peste 62 milioane de pagini, a indicat ministrul, precizând că nu a fost informat despre o eventuală difuzare a acestor documente pe dark web.

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"Am descoperit că mai multe grupuri internaţionale de hackeri au accesat sistemele bulgare începând din 2021", a afirmat Vasilev, fără a specifica ţările de unde aceste grupuri operau.

Potrivit autorităţilor, hackerii au sustras informaţii sensibile cu privire la funcţionarea statului.

"În acest stadiu, nu există dovezi că au fost compromise date personale ale cetăţenilor bulgari", a precizat Vasilev. El a adăugat că a sesizat parchetul cu privire la acţiunile şi lipsa de măsuri ale autorităţilor bulgare din ultimii cinci ani.

Atacul cibernetic a rămas nedetectat timp de mai mulţi ani

Intruziunea informatică a rămas neobservată până când a fost detectată de noul sistem naţional de securitate cibernetică.

Alegerile legislative anticipate din aprilie au dat o majoritate absolută formaţiunii Bulgaria Progresistă, partidul actualului premier Rumen Radev, după mai mult de cinci ani de instabilitate politică.

În 2019, după piratarea fiscului bulgar, mai multe mass-media au primit circa 11 gigabiţi de date fiscale sustrase, referitoare la peste 5 milioane de cetăţeni bulgari.