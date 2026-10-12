Grupul Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image şi Profi, anunţă un atac cibernetic. Magazinele rămân deschise

Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deţine în România lanţurile de magazine Mega Image şi Profi, anunţă, luni, că se confruntă cu o problemă de securitate în cadrul reţelei sale, fiind scoase temporar din funcţiune anumite sisteme pentru a se asigura protecţia acestora. Oficialii grupului precizează că se lucrează pentru remedierea situaţiei, iar magazinele sunt deschise.

"Ahold Delhaize se confruntă cu o problemă de securitate în cadrul reţelei sale. Echipele noastre iau măsuri pentru a evalua şi a remedia situaţia. Acestea includ scoaterea temporară din funcţiune a unor sisteme, pentru a asigura protecţia lor. În prezent, magazinele noastre sunt deschise şi îşi deservesc clienţii", anunţă, luni, grupul într-un comunicat de presă publicat pe site.

Reprezentanţii grupului precizează că protejarea infrastructurii proprii, "în interesul clienţilor, angajaţilor şi al partenerilor, reprezintă o prioritate absolută".

"Ne cerem scuze pentru orice inconvenient pe care această problemă l-ar fi putut cauza clienţilor şi partenerilor noştri", se menţionează în comunicat.

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Ahold, unul dintre cele mai mari grupuri de retail din lume, deţine în România o reţea de peste 1.000 de magazine Mega Image şi aproximativ 3.400 de magazine Profi, acestea fiind operate fie direct, fie prin agenţi.

Lanţul de supermarketuri şi magazine de proximitate Mega Image a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei, nivel superior anului precedent cu 15,8%, şi un profit net de 124,84 milioane de lei. În acelaşi timp, reţeaua de magazine Profi a raportat pierderi istorice, de 537,2 milioane lei, în 2025, anul în care a fost preluată de Mega Image, pierderea fiind cu peste 150% mai mare decât cea din 2024, în timp ce cifra de afaceri a fost de 14,4 miliarde lei, mai mare cu 2,5%, comparativ cu anul anterior.