Comisia Europeană a fost ținta, la finalul lunii octombrie, unui atac cibernetic asistat de Inteligența Artificială. Anunțul a fost făcut joi de unul dintre purtătorii de cuvânt ai CE, care nu a putut să se pronunțe pentru moment asupra responsabilității pentru această acțiune.

"Am luat măsurile necesare. O anchetă a fost deschisă imediat", a declarat acest purtător de cuvânt, Thomas Regnier, în faţa presei de la Bruxelles, relatează AFP și dpa, potrivit Agerpres.

"Deşi AI poate, bineînţeles, ajuta la detectarea vulnerabilităţilor şi prevenirea atacurilor cibernetice, poate fi, bineînţeles, folosită inadecvat pentru operaţiuni cibernetice", a spus purtătorul de cuvânt, după ce portalul de ştiri Politico a relatat primul despre incident.

Mai multe aplicații au fost dezactivate

"Ca măsură de protecţie şi de prevenţie, am dezactivat mai multe aplicaţii, şi cele mai multe dintre ele au fost între timp restabilite", a adăugat el.

Articolul continuă după reclamă

"Nu am detectat nicio dovadă a unei breşe informatice care să afecteze personalul Comisiei în ansamblu", a spus purtătorul de cuvânt.

Purtătorul de cuvânt nu a comentat în privinţa identităţii celor care ar putea fi în spatele seriei de incidente.

Nu există informaţii privind cereri de tip ransomware către Comisia Europeană, a spus el.