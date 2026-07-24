Un atac cu drone ucrainene a lovit vineri un depozit din Sankt Petersburg, provocând un incendiu de proporţii. Un nor dens de fum ridicându-se deasupra oraşului, potrivit Reuters.

Wildberries, varianta rusească a platformei de shopping Amazon, a anunțat vineri, că alte trei depozite ale companiei au fost atacate de Ucraina în timpul nopții. Atacurile fac parte dintr-o campanie tot mai amplă a Kievului de a afecta economia Rusiei și lanțurile sale logistice.

O filmare publicată pe rețelele sociale arată un incendiu de amploare izbucnit la o unitate Wildberries din zona Utkina Zavod, aflată în apropierea orașului.

Este al patrulea val care vizează depozitele Wildberries de la sfârșitul săptămânii trecute. Loviturile amenință să provoace pierderi serioase companiilor care își vând produsele prin intermediul platformei și ar putea afecta clienții care cumpăra de acolo haine, electrocasnice, medicamente, cosmetice și numeroase alte produse.

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris țintele drept centre logistice implicate în aprovizionarea forțelor ruse cu componente pentru drone și alte echipamente. Kremlinul a negat că Wildberries ar gestiona livrări militare.

Tatiana Kim, fondatoarea Wildberries și cea mai bogată femeie din Rusia, a acuzat Ucraina că atacă oameni obișnuiți care își fac meseria.

Opt centre logistice ale companiei, lovite începând cu 18 iulie

Opt depozite Wildberries, reprezentând peste 10% din capacitatea logistică a companiei, au fost atacate începând cu 18 iulie. Atunci primul atac asupra gigantului rus a ucis opt angajați din tura de noapte.

Guvernatorul Aleksandr Beglov a declarat, într-un mesaj publicat pe reţelele sociale, că "Sankt Petersburg a fost atacat de vehicule aeriene fără pilot cu utilizare militară". Potrivit acestuia, lovitura a vizat obiective de infrastructură civilă. Oficialul a precizat că au fost mobilizate echipe pentru gestionarea consecinţelor atacului, fără a oferi alte detalii.

În ultimii ani, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra unor oraşe ruse aflate la mare distanţă de frontieră, pe care le prezintă drept represalii pentru bombardamentele aproape zilnice efectuate de Rusia în cadrul invaziei lansate în februarie 2022.

Atacurile cu rază lungă au vizat în principal infrastructura petrolieră

Campania, pe care Kievul o descrie drept o strategie de lovituri cu rază lungă de acţiune, a vizat în principal infrastructura petrolieră a Rusiei şi a contribuit la apariţia unei crize de carburanţi în unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume.

Potrivit unei centralizări realizate de AFP pe baza declaraţiilor autorităţilor locale şi a informaţiilor din presa rusă, din luna iunie aproximativ 90% dintre regiunile Rusiei s-au confruntat cu raţionalizarea sau deficitul de carburanţi.