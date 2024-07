Donald Trump, după tentativa de asasinat: "Ar fi trebuit să fiu mort. Agenţii m-au lovit atât de tare încât mi-au căzut pantofii"

Tentativa de asasinat la adresa lui Donald Trump . "Ar fi trebuit să fiu mort", a estimat fostul preşedinte american Donald Trump, după ce a supravieţuit unei tentative de asasinat pe care el a descris-o drept "o experienţă foarte suprarealistă", într-un interviu difuzat duminică de New York Post (NYP).

"Nu ar fi trebuit să fiu aici, ar fi trebuit să fiu mort", a declarat Donald Trump în timpul unui interviu pentru NYP, acordat la bordul avionului său în zbor spre Milwaukee, pentru convenţia Partidului Republican, unde va fi confirmat drept candidat al partidului pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024.

Donald Trump, recunoscător și sfidător, a povestit tentativa de asasinat

A fost o "experienţă foarte suprarealistă", a spus Trump cu privire la atacul care l-a vizat, având un bandaj alb la urechea dreaptă, potrivit NYP. "Doctorul de la spital a spus că nu a văzut niciodată așa ceva, a spus că este un miracol", a mai declarat Trump.

Fostul preşedinte de 78 de ani şi din nou candidat la Casa Albă a fost rănit la ureche şi evacuat după mai multe focuri de armă care au făcut un mort şi doi răniţi grav printre spectatori, în timpul unui miting, sâmbătă, din orăşelul Butler, statul Pennsylvania.

Trump: "Din noroc sau datorită lui Dumnezeu mai sunt încă aici"

Republicanul a afirmat că dacă el nu ar fi aplecat puţin capul spre dreapta pentru a privi o imagine proiectată spre public despre imigranţii ilegali, el ar fi fost mort, transmite cotidianul conservator.

"Din noroc sau datorită lui Dumnezeu, mulţi spun că datorită lui Dumnezeu, mai sunt încă aici", a declarat Donald Trump.

El i-a felicitat pe agenţii Secret Service, poliţia de elită însărcinată cu protecţia înaltelor personalităţi politice, pentru că l-au ucis pe autorul atacului. "Ei l-au doborât cu un glonţ între ochi. Au făcut o treabă fantastică", a spus Donald Trump. "Este suprarealist pentru noi toţi", a adăugat el.

Donald Trump: "Agenții m-au lovit atât de tare încât mi-au căzut pantofii"

De asemenea, el a lămurit misterul legat de pantofii lui. În timpul atacului, când era evacuat de agenţi, Trump este auzit spunând: "Staţi, vreau să-mi iau pantofii!". "Agenții m-au lovit atât de tare încât mi-au căzut pantofii, iar pantofii îmi sunt strânși", a explicat Trump zâmbind.

Fotografia cu Donald Trump ridicând pumnul spre mulţime în timp ce agenţii îl evacuau a făcut înconjurul lumii. "Mulţi spun că aceasta este fotografia cea mai emblematică pe care au văzut-o vreodată", a subliniat el. "Ei au dreptate şi eu nu am murit. De obicei, trebuie să mori pentru a avea o fotografie emblematică", a subliniat Trump. "Am vrut să continui să vorbesc, dar tocmai ce am fost împușcat", aspus

După această tentativă de asasinat, Donald Tump şi-a rescris discursul pe care îl pregătise pentru convenţia republicană. El a declarat că "pregătise un discurs extrem de dur" la adresa "oribilei administraţii Biden", dar că l-a abandonat pentru un discurs care, speră el, "va uni ţara". "Însă eu nu ştiu dacă aceasta este posibil. Oamenii sunt foarte divizaţi", a mai spus Donald Trump.

