Donald Trump, în timpul unui interviu: "Nu pot să răpund la o întrebare ca asta. Cine ar răspunde?"

Preşedintele rus Vladimir Putin este "posibil" să "ajute un pic" Iranul, declară omologul său american Donald Trump într-un interviu difuzat vineri de postul Fox Radio, în care sugerează că nu are nimic de obiectat.

"Ei o fac şi noi o facem", a declarat locatarul Casei Albe, care a sugerat că nu este supărat prea tare din cauza susţinerii Tehranului de către Rusia.

Donald Trump respinge, de asemenea, eforturile Ucrainei de a ajuta Statele Unite să se apere împotriva dronelor iraniene.

"Nu, nu avem nevoie de ajutorul lor în apărarea împotriva dronelor", a declarat el în acest interviu pentru Fox News.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că Statele Unite au ceut ajutorul Ucrainei împotriva dronelor iraniene de tip Shahed, pe care Rusia le foloseşte aproape zilnic împotriva Ucrainei, de la începutul Războiului din Ucraina, în februarie 2022.

El abordează îngrijorarea alegătorilor americani faţă de o continuare a Războiului din Orientul Mijlociu în acest interviu.

Economia şi viaţa americanilor va reveni "în curând" la nivelul de dinainte să lanseze atacuri în Iran, a dat el asigurări.

"Nu cred că (războiul) o să fie lung", a declarat el în acest interviu cu Brian Kilmeade de la Fox News.

Întrebat când se va termina războiul, el a răspuns "atunci când o simt, când o simt în oase".

Donald Trump nu a răspuns atunci când a fost întrebat dacă vrea să cucerească Insula Kharg, o insuliţă de la Golful Persic, pe care se află principalul terminal prin care îşi exportă petrolul.

"Nu pot să răpund la o întrebare ca asta", a declarat el.

Este o întrebare "prostească", a tunat el.

"Este unul dintre atâtea alte lucruri. Nu este sus pe listă", a spus el.

"Mă pot răzgândi în câteva secunde", a declarat el.

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a ameninţat joi că orice atac împotriva insulelor din sudul Iranului va conduce la reprealii la cu atotul alt nivel.

Preşedintele american a anunţat că nu există nicio operaţiune în curs în vederea confiscării uraniului îmbogăţit iranian, însă a adăugat că acest lucru se poate schimba.

Întrebat dacă Statele Unite vor încerca să confişte uraniul îmbogăţit iranian, despre care se crede că ar fi îngropat undeva în Iran, Trump a răspuns că "nu, deloc".

"Nu ne concentrăm asupra acestui lucru", a dat el asigurări.

"Dar, la un moment dat, ne-am putea (concentra asupra acestui lucru)", a adăugat el.

În ceea ce proiveşte escortarea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz de către marina americană (US Navy), Donald Trump a declarat în acest interviu difuzat vineri de Fox Radio că "o vom face dacă e nevoie".

