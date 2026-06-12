Acţiunile companiei au urcat peste preţul estimat iniţial, iar listarea ar putea transforma peste 4.000 de actuali şi foşti angajaţi în milionari, potrivit BBC .

Elon Musk, primul trilionar din istorie. Listarea SpaceX ar putea crea peste 4.000 de milionari - Hepta

Compania lui Elon Musk, SpaceX, a atras 75 de miliarde de dolari înaintea ofertei publice iniţiale de azi dimineaţă, depăşind recordul anterior deţinut de gigantul petrolier Saudi Aramco, care a atras 25,6 miliarde de dolari la listarea din 2019.

Elon Musk este cunoscut astăzi în întreaga lume pentru mult mai mult decât statutul de pionier în tehnologie, proprietar al SpaceX şi al companiei de maşini electrice Tesla. Musk, care a devenit astăzi primul trilionar din istorie, are o comunitate puternică de susţinători, dar este şi o figură controversată. A fost descris atât drept un geniu excentric, cât şi drept un troll de internet care împarte opinia publică.

De când a cumpărat Twitter, platformă numită acum X, Musk şi-a exprimat tot mai des opiniile despre politica din SUA, dar şi despre alte ţări, inclusiv Marea Britanie. Este o schimbare pentru Musk, care mult timp a evitat să fie etichetat politic, până când l-a susţinut pe Donald Trump pentru un al doilea mandat în 2024 şi a devenit unul dintre principalii susţinători şi influenceri ai campaniei, înainte ca cei doi să intre în conflict.

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Magnatul tech s-a implicat şi în dezbaterile politice din Marea Britanie, în special pe tema imigraţiei, făcând afirmaţii criticate dur de miniştri ai guvernului britanic.

Listarea SpaceX ar putea crea peste 4.000 de milionari

Dincolo de agitaţia de pe Wall Street, această listare ar putea fi un bilet câştigător uriaş, care le schimbă viaţa unor investitori şi angajaţi ai companiei, în special pentru că SpaceX acordă acţiuni propriilor angajaţi.

Listarea este aşteptată să transforme peste 4.000 de actuali şi foşti angajaţi în persoane foarte bogate, iar aproximativ 400 dintre ei ar urma să deţină participaţii în valoare de cel puţin 100 de milioane de dolari.

Şi nu doar directorii de top sau inginerii se vor îmbogăţi. Angajaţi obişnuiţi, precum sudori, tehnicieni şi chiar lucrători din cantină, care şi-au păstrat acţiunile, ar putea obţine câştiguri importante după ani în care au acceptat salarii mai mici.