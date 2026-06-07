Tot mai des auzim despre ADHD, autism sau dislexie. Dar ceea ce puțini știu este că toate fac parte dintr-un fenomen mai amplu numit neurodivergență. Specialiștii spun că aproximativ una din cinci persoane procesează informația, învață și percepe lumea diferit față de ceea ce considerăm normal.

Ai auzit de ADHD, autism, dislexie? Toate fac parte din ceva ce se numește neurodivergență. Nu e o boală, ci un mod diferit în care creierul procesează informația. Și afectează mai mulți oameni decât crezi. Astăzi explicăm ce înseamnă, de ce contează și de ce viitorul ar putea aparține neurodivergenților. Neurodivergent înseamnă un creier care procesează, învață și comunică fundamental diferit față de normă. Neurotipic înseamnă creier conform normei sociale. Neurodivergența include ADHD, tulburarea din spectrul autist, dislexia, discalculia, sindromul Tourette și tulburarea obsesiv-compulsivă. Nu sunt defecte, sunt variații neurologice, părți naturale din biodiversitatea umană. La fel cum a vorbi o altă limbă nu este o patologie, ci o diversitate.

Aproximativ 20% din populație este neurodivergentă

Statistic, aproximativ 20% din populație este neurodivergentă. Asta înseamnă că din 5 oameni pe care îi cunoști, cel puțin unul gândește diferit. Multe persoane nu sunt diagnosticate niciodată, mai ales cele cu forme ușoare. Trăiesc o viață întreagă simțind că nu se potrivesc, fără să înțeleagă de ce. Einstein, Steve Jobs, Elon Musk, Nicola Tesla, Bill Gates, Newton, Thomas Ediso, Marie Curie, Leonardo da Vinci, toți sunt considerați neurodivergenți. Creierul lor diferit a fost un avantaj, nu un handicap.

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Neurodivergenții trăiesc într-o lume construită pentru neurotipici. Asta înseamnă hipersensibilitate la lumină, zgomot sau texturi. Înseamnă dificultăți în relații sociale nu din lipsă de empatie, ci din procesarea diferită a semnalelor sociale. Mulți învață să se camufleze, fenomen numit masking. Se prefac că sunt normali și asta consumă o energie enormă. E ca și cum ai vorbi o limbă străină toată ziua, zi de zi, fără pauză. În era inteligenței artificiale, sarcinile repetitive vor fi preluate de mașini. Ce va rămâne va fi creativitatea, gândirea laterală, hiperfocusul și capacitatea de a vedea pattern-uri pe care alții nu le observă. Exact abilitățile neurodivergenților. Pentru părinți: dacă copilul vostru este neurodivergent, nu e un motiv de îngrijorare, ci un motiv de înțelegere. Există resurse, există specialiști și există soluții.

Cel mai important pas este să înțelegeți că diferit nu înseamnă defect și în multe situații se poate transforma într un super-avantaj! Neurodivergența nu e o boală. E un alt mod de a fi. Și cu cât o înțelegem mai bine, cu atât putem construi o societate mai bună pentru toți.