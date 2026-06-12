Listarea la bursă a gigantului SpaceX promite să transforme în milionari nu doar ingineri și directori, ci și angajați obișnuiți ai companiei. Printre cei care au de câștigat se numără și Juan Hernandez, un sudor în vârstă de 42 de ani, care a ajuns în Statele Unite din Mexic și care, la momentul angajării sale la SpaceX, nici măcar nu știa cu ce se ocupă compania lui Elon Musk.

De la sudor la milionar. Decizia care i-ar putea aduce unui muncitor 880.000 $ peste noapte - Wall Street Journal

Acțiunile primite de Hernandez ca parte a pachetului salarial și investițiile făcute ulterior în titlurile companiei valorează acum aproximativ 880.000 de dolari, la prețul estimat pentru oferta publică inițială (IPO). Banii i-au permis deja să cumpere proprietăți în Texas și să dezvolte, împreună cu soția sa, o mică afacere imobiliară, scrie Wall Street Journal.

Cea mai aşteptată listare la bursă

Compania lui Elon Musk intenționează să stabilească prețul IPO-ului la 135 de dolari pe acțiune, ceea ce ar evalua compania la aproximativ 1.770 de miliarde de dolari. În același timp, compania își menține ambiția declarată de a coloniza planeta Marte.

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Angajații și ceilalți deținători de acțiuni nu vor putea, în general, să își vândă participațiile imediat după listare, din cauza perioadelor de blocare menite să evite un val masiv de vânzări. Totuși, SpaceX are prevederi care ar putea permite unor angajați să vândă cantități limitate de acțiuni încă din luna iulie.

Mulți dintre cei care dețin acțiuni SpaceX au vândut deja părți din participațiile lor de-a lungul anilor. De două ori pe an, compania a permis angajaților și investitorilor să își vândă acțiunile către persoane din interiorul companiei, prin tranzacții private.

Alți foști angajați care au discutat cu The Wall Street Journal au declarat că au folosit banii obținuți din vânzarea unor pachete de acțiuni pentru a achita credite universitare, pentru a cumpăra case de vacanță, pentru a acoperi costurile tratamentelor de fertilitate sau pentru a-și deschide propriile afaceri.

Povestea lui Juan Hernandez

Juan Hernandez este unul dintre cei a căror viață a fost deja schimbată de acțiunile primite în primii ani ai companiei. Acesta a emigrat din Mexic în Statele Unite și a învățat meseria de sudor deoarece era bine plătită. În 2015, a aflat despre o oportunitate de angajare la SpaceX. "Nici măcar nu știam ce este SpaceX atunci când un prieten mi-a spus de companie, însă salariul era atractiv", își amintește Hernandez, în vârstă de 42 de ani, care, în prezent, nu mai lucrează în cadrul companiei lui Musk.

El a început cu un venit de 28 de dolari pe oră. Ulterior a fost angajat permanent și a primit o participație în companie evaluată la 10.000 de dolari, care urma să se acorde treptat pe parcursul a cinci ani. Ca și alți angajați, a avut posibilitatea să folosească o parte din salariu pentru a cumpăra acțiuni suplimentare, lucru pe care l-a şi făcut.

În 2020, când SpaceX era evaluată la aproximativ 36 de miliarde de dolari, Hernandez a început să vândă treptat mici pachete de acțiuni. Cu banii obținuți a cumpărat proprietăți în Texas și a construit, împreună cu soția sa, o mică afacere în domeniul imobiliar. Participațiile pe care încă le deține valorează aproximativ 880.000 de dolari la prețul estimat pentru IPO.