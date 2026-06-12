SpaceX se pregătește pentru un debut bursier istoric, după ce a atras 75 de miliarde de dolari de la investitori înaintea listării pe Nasdaq. Cu o evaluare de aproape 1.800 de miliarde de dolari și cu Elon Musk care păstrează controlul aproape total asupra companiei, IPO-ul este urmărit cu atenție de Wall Street și ar putea stabili un nou reper pentru viitoarele listări ale marilor companii din tehnologie și inteligență artificială.

SpaceX atrage 75 mld. $ înainte de listarea record pe bursă. Musk va deveni primul trilionar din istorie - Profimedia

Într-un document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), compania de explorare spațială și inteligență artificială (AI) a anunțat că a vândut acțiuni în valoare de 75 de miliarde de dolari la un preț de 135 de dolari pe acțiune, potrivit BBC.

Prețul corespunde estimării prezentate de SpaceX săptămâna trecută și implică o evaluare bursieră inițială de aproape 1.800 de miliarde de dolari.

La acest nivel, directorul general Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, este pe cale să devină primul trilionar din istorie. Odată cu începerea tranzacționării, valoarea acțiunilor ar putea crește sau scădea în funcție de oferta disponibilă și de cererea investitorilor. Dacă titlurile se vor tranzacționa cu peste 135 de dolari la deschiderea ședinței de vineri, SpaceX va intra imediat în rândul celor mai valoroase companii listate din lume.

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Totuși, investitorii trebuie să decidă dacă această evaluare este justificată. Analiștii se așteaptă la un interes ridicat atât din partea marilor fonduri de investiții, cât și a investitorilor de retail. Mai multe firme de brokeraj au stabilit deja prețuri-țintă peste nivelul IPO-ului. Printre acestea se numără Oppenheimer, care a estimat joi că acțiunile SpaceX ar putea ajunge la 190 de dolari. În cele din urmă, prețul unei acțiuni va fi stabilit de piață, prin mecanismul cererii și ofertei.

Tom Mueller, primul angajat oficial al SpaceX și actual fondator al Impulse Space, a declarat pentru BBC că este "incredibil" să vadă cât de mult a evoluat compania. El și-a amintit de primele teste ale motoarelor rachetă, de exploziile și eșecurile inițiale, precum și de momentul în care SpaceX a reușit, în sfârșit, o lansare orbitală de succes în 2008.

"A fost pur și simplu o călătorie incredibilă", a spus Mueller.

Acesta a părăsit SpaceX în 2020, dar deține în continuare o participație importantă în companie.

Listarea pe Nasdaq este privită de mulți analiști drept un test pentru alte companii private evaluate la aproape 1.000 de miliarde de dolari, inclusiv Anthropic și OpenAI.

Ambele companii au anunțat recent că analizează posibilitatea unei listări bursiere, cel mai probabil în cursul acestui an. Deși SpaceX devine o companie publică și va fi supusă unei monitorizări mai stricte din partea piețelor financiare, Elon Musk își va păstra controlul aproape total asupra companiei. Prin deținerea combinată a acțiunilor din clasele A și B, Musk va controla aproximativ 40% din capitalul social al SpaceX, dar va beneficia de peste 84% din drepturile de vot.

O structură similară există și la Meta, unde Mark Zuckerberg controlează compania prin intermediul unor clase diferite de acțiuni. Totuși, puterea sa de vot este de aproximativ 60%, semnificativ mai mică decât cea a lui Musk la SpaceX.

Nivelul ridicat de control îi permite lui Musk să evite chiar și obligația de a include în consiliul de administrație membri considerați independenți, adică persoane fără interese financiare directe în companie. Chiar dacă va decide să vândă o parte din acțiunile de clasa A în viitor, Musk își va putea păstra controlul asupra companiei datorită numărului mare de acțiuni de clasa B pe care le deține, potrivit unei analize realizate de Facultatea de Drept a Universității Harvard.

Acest nivel de control reprezintă însă un risc pentru investitori, deoarece persoanele din interiorul companiei pot lua decizii privind tranzacții importante, inclusiv eventuale achiziții ale altor companii controlate de Musk sau stabilirea pachetelor sale de remunerare.

SpaceX a achiziționat deja startup-ul xAI al lui Musk, care preluase la rândul său platforma X în 2025. Musk cumpărase anterior rețeaua socială, cunoscută la acea vreme sub numele de Twitter, în 2022.