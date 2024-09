EXCLUSIV. Ce spune șeful NATO despre viitorul guvern de la Kiev, după remanierea guvernamentală

E momentul devastator în care racheta supersonică Kinjal loveşte oraşul Liov, considerat şi capitala culturală a Ucrainei. Peste 50 de clădiri din centrul istoric - case, şcoli şi clinici medicale - au fost puternic avariate. Moscova a lansat 13 rachete în timpul asaltului, dintre care doar jumătate au fost doborâte de apărarea antiaeriană. Pompierii ucraineni s-au luptat ore-n şir ca să stingă incendiile izbucnite şi să-i găsească pe supravieţuitori.

Șapte persoane au fost ucise. Patru dintre ele făceau parte din aceeaşi familie. Un bărbat a fost singurul supravieţuitor şi a privit înmărmurit momentele în care pompierii îi căutau familia - soţia şi cele trei fiice - sub tonele de moloz. Aflat la peste 800 de kilometri de linia frontului, oraşul n-a fost vizat de atacuri majore iar mii de oameni s-au refugiat în Liov de la începutul invaziei.

"După cum vedeţi, oamenii din cel puţin 6 case necesită relocare. Două şcoli nu vor fi deschise, iar multe geamuri au fost complet spulberate de explozie. Două centre medicale sunt şi ele afectate puternic", a declarat Andrei Sadovîi, primarul orașului Liov.

Articolul continuă după reclamă

Atacul sângeros a venit la doar o zi după ce 51 de oameni au murit şi peste 200 au fost răniţi în oraşul Poltava. Autorităţile au anunţat trei zile de doliu, iar preşedintele Joe Biden a condamnat ferm atacul şi a promis mai multe sisteme de apărare antiaeriană.

Rachete cu rază lungă de acțiune de la americani

Pachetul american de ajutor ar urma să includă şi rachete cu rază lungă de acţiune. Proiectilele au o rază de 370 de kilometri şi ar putea lovi multe baze aeriene ruseşti de pe care sunt lansate bombardiere. Vor trece însă luni bune până când vor ajunge pe front. Până atunci, trupele lui Zelenski îşi continuă operaţiunea în regiunea rusă Kursk. "Nu avem nevoie de teritoriul Rusiei. Am zis mereu asta. Operaţiunea noastră are ca scop restabilirea integrităţii noastre teritoriale. Am capturat soldaţi ruşi, ca să facem schimb cu soldaţi ucraineni", a declarat Volodimir Zelenski.

Kievul se confruntă şi cu o criză politică uriaşă. Dimitro Kuleba, ministrul de Externe al ţării, Oleksandr Kamişin, responsabilul pentru producţia de armament şi mai mulţi oficiali de rang înalt au demisionat.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Observator, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune că noul guvern nu va schimba traiectoria războiului şi relaţiile cu Occidentul. "Am lucrat mulţi ani îndeaproape cu ministrul de Externe, Kuleba. Sunt convins că noii miniştri vor continua să lucreze alături de NATO, dar şi că vor face parte din efortul Ucrainei de a rezista în faţa Rusiei", spune Stoltenberg.

Preşedintele Zelenski a anunţat încă din martie o remaniere guvernamentală pentru întărirea ţării, după ce o investigaţie a dezvăluit că mai mulţi deputaţi, sub pretextul unor vizite oficiale, plecau în vacanţe de lux în Italia, Maldive şi Thailanda pe bani publici.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ...

Întrebarea zilei Aţi găsit chirie la preţuri decente în marile oraşe din ţară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰