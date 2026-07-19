Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați de autoritățile federale din Miami, în baza unui mandat de extrădare solicitat de Marea Britanie. Milionarii controversaţi sunt acuzaţi de trafic de persoane și viol, infracţiuni care ar fi avut loc între anii 2010 şi 2017. Ca răspuns, fraţii au transmis prin avocaţi că sunt nevinovaţi şi acuză Marea Britanie că încălcă un acord cu România prin care se angajează că nu vor cere extrădarea până la finalizarea dosarelor din ţara noastră.

Frații influenceri Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă, la Miami, de autoritățile federale. Acuzațiile împotriva celor doi nu au fost anunțate imediat de autoritățile americane. Brady McCarron, purtător de cuvânt al Biroului Federal a declarat pentru Associated Press că mandatul era sigilat.

„Astăzi, șerifii federali americani din Districtul de Sud al Floridei i-au arestat pe Andrew și Tristan Tate în cadrul procedurilor de extrădare”, a transmis un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție într-o declarație oferită CBS News. „Aceste arestări au fost efectuate în conformitate cu tratatele și acordurile de cooperare între autoritățile de aplicare a legii care reglementează extrădările Departamentului de Justiție.”

Noi acuzaţii de viol

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Crown Prosecution Service, instituția care instrumentează dosarele penale în Anglia, a anunțat că alte patru presupuse victime ale fraților s-au prezentat în fața autorităților. Instituția a făcut publice noi acuzații de viol, trafic de persoane în scopuri sexuale, agresiune și pornografie infantilă sau extremă.

Potrivit Crown Prosecution Service, Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, se confruntă cu „alte șapte capete de acuzare pentru viol, trei capete de acuzare pentru organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare pentru agresiune soldată cu vătămări corporale și alte 19 acuzații privind infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă”.

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este urmărit penal de Crown Prosecution Service pentru „un capăt de acuzare privind agresiunea sexuală, două capete de acuzare pentru viol și trei capete de acuzare pentru organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale”.

Presupusele fapte ar fi avut loc între iulie 2010 și august 2017.

„Aceste decizii de punere sub acuzare au fost luate după primirea unui nou dosar cu probe din partea Poliției din Bedfordshire și ridică la șapte numărul total al presupuselor victime din acest caz”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful diviziei pentru infracțiuni grave din cadrul Crown Prosecution Service.

Joseph McBride, avocatul care îi reprezintă pe frații Tate, a declarat că Andrew și Tristan Tate sunt nevinovați și a calificat arestările drept „un atac politic”.

„Această cerere de extrădare are un singur scop: răpirea lui Andrew și Tristan prin intermediul documentelor, înainte ca un juriu american să dezvăluie adevărul întregii lumi”, a afirmat McBride. „Suntem convinși că, odată ce un judecător competent va analiza faptele și odată ce Departamentul de Justiție se va confrunta cu acest abuz revoltător al propriei autorități, Andrew și Tristan Tate vor fi eliberați. America nu face treburile politice murdare ale Marii Britanii. Nu aici. Niciodată.”

Frații, promotori ai hipermasculinității și urmăriți de milioane de persoane pe rețelele de socializare, erau căutați în Regatul Unit, unde se confruntă cu acuzații de viol și trafic de persoane.

Cei doi au dublă cetățenie, americană și britanică, și s-au mutat în România în 2016. Ei au fost arestați în România în 2022, fiind acuzați că au participat la scheme prin care femeile erau atrase în scopul exploatării sexuale. Frații au negat acuzațiile, iar cazul nu a continuat din cauza unor nereguli juridice și procedurale.

Foștii kickboxeri profesioniști și-au format o comunitate numeroasă de admiratori, în special tineri și adolescenți de sex masculin, promovând un stil de viață luxos și o misoginie asumată, pentru care nu își cer scuze.

Acuzațiile aflate în curs de soluționare în Regatul Unit susțin că frații ar fi abuzat femei între anii 2012 și 2015, într-o zonă situată la nord de Londra, unde aceștia au crescut. Avocații lor au declarat că frații neagă acuzațiile.

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