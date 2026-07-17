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Video Tragedie în luna de miere. O tânără a murit după ce s-a ciocnit cu bicicleta de un fost schior olimpic

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.07.2026, 16:50 | Modificat la 17.07.2026, 19:06

O influenceriţă din Germania, cunoscută pentru clipurile sale despre călătorii şi aventuri în natură, a murit la doar 30 de ani, în urma unui grav accident rutier.

Laura Hartig, se afla în Italia, în luna de miere. Potrivit presei internaţionale, tânăra era într o plimbare cu bicicleta, în nordul Italiei, când s-a ciocnit frontal cu fostul schior olimpic italian, Peter Runggaldier.

Impactul a fost atât de puternic încât bicicleta femeii s-a rupt în două, iar ea a suferit răni extrem de grave.

Laura a fost resuscitată la faţa locului şi a fost transferată ulterior la un spital din Germania. După 19 zile de luptă pentru viaţă, tânăra a murit. Cu doar două zile înainte de tragedie, Laura postase imagini de la nuntă alături de mesajul ”Suflete pereche pentru o viaţă”.

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Accidentul este anchetat de procurorii din TRENTO.

Redactia Observator
Redactia Observator
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