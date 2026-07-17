China provoacă direct SUA: Planul ambiţios al Beijingului să devină liderul mondial în inteligența artificială

China declanşează oficial cursa directă cu SUA ca să devină liderul mondiali în inteligența artificială. Într-un discurs susținut vineri, Xi Jinping a anunţat că va oferi instruire și sprijin tehnologic țărilor în curs de dezvoltare şi că va promova modele AI open-source, ca o alternativă mai ieftină la tehnologiile occidentale, pregătind terenul ca AI-ul chinezesc să ajungă instrument de influență globală.

Xi Jinping a anunţat vineri ambiția Chinei de a concura cu Statele Unite pentru poziția de lider mondial în domeniul inteligenței artificiale. Financial Times punctează că anunţul a fost făcut la o conferință dedicată inteligenței artificiale, organizată la Shanghai, la o zi după ce aproape 30 de țări au aderat la o coaliție care ar putea oferi Beijingului un control mai mare asupra dezvoltării acestei tehnologii

Președintele Chinei a cerut o "cooperare internațională extinsă" și a transmis că Beijingul va oferi programe de formare țărilor în curs de dezvoltare și le va ajuta să-și consolideze capacitățile în domeniu. Xi a declarat că, pe măsură ce această tehnologie se dezvoltă cu o "viteză uluitoare", este cu atât mai necesară stabilirea unei "direcții pozitive".

"Trebuie să stabilim mai precis amploarea supravegherii și reglementării și să îmbunătățim mai rapid măsurile menite să prevină pierderea controlului", a spus el.

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30 de țări, printre care Rusia, Belarus, Serbia, Cuba, Brazilia și Indonezia, au aderat la o nouă structură, Organizația Mondială pentru Cooperare în domeniul Inteligenței Artificiale (WAICO), pe care Xi a descris-o drept o "etapă importantă în istoria dezvoltării inteligenței artificiale".

Organizația ar putea oferi Beijingului o influență mai mare în domenii precum stabilirea standardelor internaționale pentru inteligența artificială, în condițiile în care modelele lingvistice dezvoltate de China concurează tot mai puternic cu rivalii lor americani pentru influență globală.

Un editorial publicat săptămâna aceasta în cotidianul de stat "People’s Daily" arăta că "riscurile și provocările generate de inteligența artificială devin tot mai evidente, ceea ce face ca nevoia consolidării reglementării să fie mai urgentă ca niciodată".

"Aceasta este o inițiativă majoră a Chinei, menită să răspundă la apelul Sudului Global și să unească întreaga comunitate internațională", a declarat Xi, care a participat pentru prima dată la conferința de la Shanghai.

"Spunem adesea în China că o singură coardă nu poate face muzică și că un singur copac nu formează o pădure. Inteligența artificială nu ar trebui să fie un spectacol solo al unei singure țări, ci o simfonie a cooperării internaționale", a spus el.

Companiile chineze nou-înființate din domeniul inteligenței artificiale au lansat modele tot mai performante și mai avansate, reducând decalajul față de Statele Unite și contestând poziția de lider a americanilor în industrie.

Compania chineză Moonshot a lansat joi un program de inteligență artificială antrenat pe cantități uriașe de date, cu performanțe apropiate de cele ale Anthropic.

Beijingul vrea să folosească inteligența artificială și în relațiile diplomatice, pentru a-și spori influența în lume.

Xi a anunțat 5.000 de "oportunități" de participare la programe de formare și seminare în domeniul inteligenței artificiale pentru țările în curs de dezvoltare, în următorii cinci ani, adăugând că Beijingul va crea "centre internaționale de cooperare pentru utilizarea inteligenței artificiale".

Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă, puternica instituţie de planificare economică al Chinei, s-a angajat într-un plan de acțiune publicat vineri să promoveze la nivel mondial "inteligența artificială cu sursă deschisă" și să ajute alte țări să dezvolte astfel de tehnologii folosind modele open-source, ca alternativă mai ieftină la soluțiile occidentale.

Analiștii susţin că membrii noii organizații pentru inteligență artificială speră ca apropierea de China să le permită să beneficieze de capacitățile tehnologice tot mai avansate ale acesteia.

"Indonezia se așteaptă, de asemenea, ca participarea sa la WAICO să stimuleze investițiile în sectorul industriilor de înaltă tehnologie și să ajute țara să-și transforme economia", a transmis agenția de presă de stat Antara, înaintea semnării acordului.

Unele companii occidentale, precum DoorDash, Siemens sau Airbnb, au anunţat că trec la modele chinezești, care sunt mai ieftine, tot mai performante și, în unele cazuri, mai ușor de utilizat pe propria infrastructură.

În Europa, decizia administrației Trump de a impune luna trecută restricții la export pentru modelele Mythos și Fable ale Anthropic a obligat companiile să analizeze riscurile dependenței de tehnologia americană.

Ulterior, administrația a revenit asupra deciziei și a ridicat interdicția, în urma reacțiilor negative venite din Silicon Valley și din partea unor guverne străine.