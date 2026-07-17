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A murit "Doamna cu porumbeii" din filmul "Singur acasă 2". Brenda Fricker avea 81 de ani

Brenda Fricker şi Macaulay Culkin în Singur Acasă 2 Brenda Fricker şi Macaulay Culkin în Singur Acasă 2 - ProfiMedia
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 17.07.2026, 16:53 | Modificat la 17.07.2026, 16:53

Actrița irlandeză Brenda Fricker, câștigătoare a unui premiu Oscar pentru rolul din filmul "My Left Foot", lansat în 1989, și cunoscută pentru aparițiile din "Singur acasă 2" și serialul "Casualty", a murit la vârsta de 81 de ani, anunţă BBC. 

Brenda Fricker a câștigat în 1990 premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, pentru interpretarea mamei personajului jucat de Daniel Day-Lewis în "My Left Foot".

De asemenea, ea a interpretat-o pe asistenta Megan Roach în serialul BBC „Casualty”, începând din 1986, iar ultima sa apariție a avut loc în 2010. Totodată, a jucat rolul femeii cu porumbei din Central Park în continuarea filmului "Singur acasă", lansată în 1992.

Într-un comunicat, citat de BBC, agentul său, Phil Belfield, a declarat: "Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca ea, iar lumea este mai săracă în lipsa ei".

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Cine a fost Brenda Fricker

Născută la Dublin, Fricker și-a început cariera de actriță cu roluri în televiziune și teatru. A apărut inclusiv în primul serial de tip telenovelă din Irlanda, "Tolka Row", în anii 1960, în serialul ITV "Coronation Street", în 1977, și în "Licking Hitler", o producție „Play for Today” scrisă de David Hare, în 1978.

Ea a făcut parte din distribuția primului episod al longevivului serial medical BBC "Casualty", în 1986, rămânând o prezență constantă până în 1990 și revenind periodic în anii următori.

Prima actriță irlandeză care a câștigat un premiu Oscar

Brenda Fricker a intrat în istorie în 1990, când a devenit prima actriță irlandeză care a câștigat un premiu Oscar, devansând vedete de la Hollywood precum Julia Roberts și Anjelica Huston.

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"My Left Foot" prezenta povestea adevărată a irlandezului Christy Brown, care s-a născut cu paralizie cerebrală și își putea controla doar piciorul stâng. Daniel Day-Lewis a câștigat, de asemenea, un Oscar pentru rolul principal.

Un alt rol memorabil a venit doi ani mai târziu, când Fricker a fost distribuită în rolul femeii fără adăpost care hrănea porumbeii și se împrietenea cu Kevin, personajul interpretat de Macaulay Culkin în "Singur acasă 2".

Redactia Observator
Redactia Observator
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