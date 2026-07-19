Prima ediție a Regatei Internaționale de la Kladovo a adunat weekendul acesta pe Dunăre toţi iubitorii de navigație din Serbia, România, dar și din alte state dunărene. Evenimentul este organizat într-unul dintre cele mai spectaculoase sectoare ale Dunării, în apropierea zonei Porților de Fier.

Participanții au ridicat ancora din marina Kladovo și au pornit pe un traseu spectaculos. Cu muzica în surdină şi steagurile arborate, aventurierii au cucerit imediat Dunărea.

"Atmosfera este super! Avem muzică, avem multe bărci. 40 de bărci avem pe Dunăre, foarte frumos", spun oamenii.

Organizatorii au promis două zile de competiție, navigație recreativă, dar şi petreceri într-unul dintre cele mai spectaculoase peisaje de pe cursul Dunării. Şi, bineînţeles că, de la distracţie, nu a lipsit grătarul încins.

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Se vrea un eveniment de tradiţie

"E tot bun, e perfect. Pentru că este frumos, frumos la Dunăre şi la pământul nostru şi românesc", spun oamenii.

"Sper că o să prindă o mare amploare, datorită faptului că suntem foarte multe ambarcaţiuni. Avem şi din România, avem şi din Bulgaria", a declarat Alin Arbănaşi, organizator România.

"Un eveniment reuşit, alături de prietenii noştri, cei mai distractivi, cei mai calumea oameni din zona noastră", a declarat Marius Vâşcă, primar Eșelnița.

Regata Internațională de la Kladovo își propune să devină un eveniment de tradiție și să contribuie la dezvoltarea turismului nautic.