Video Imagini spectaculoase cu un hotel istoric din Texas, demolat în doar câteva secunde
Un hotel istoric din Texas, inaugurat în 1984 a fost demolat, iar imaginile sunt spectaculoase.
Un hotel istoric din Texas, inaugurat în 1984 a fost demolat, iar imaginile sunt spectaculoase.
Clădirea veche de patru decenii, cu 19 etaje, a dispărut în doar câteva secunde. Zeci de localnici au asistat, de la distanţă, la eveniment.
Hotelul Sheraton Arlington a fost dat în folosinţă în 1984, iar timp de 40 de ani a fost o piesă împortantă în activitaţile de diverstisment ale turiştilor din Dallas. Acesta se afla în imediata apropiere a stadionului echipei de fotbal american Dallas Cowboys.
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În acelaşi loc va apărea un hotel nou-nouţ, cu peste 500 de camere, care va fi inaugurat la sfârşitul anului 2028 şi va costa o jumătate de miliard de dolari.
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