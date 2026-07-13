Incident în Republica Moldova: o dronă Gheran 2 s-a prăbușit și a explodat în raionul Căușeni

Un obiect zburător de mici dimensiuni, asemănător unei drone, s-a prăbușit în Republica Moldova, la periferia localității Copanca din raionul Căușeni. Potrivit primelor informații, la impactul cu solul, obiectul a explodat și a provocat un incendiu.

O dronă Gheran 2 s-ar fi prăbușit și ar fi explodat în raionul Căușeni

Incidentul a avut loc în jurul orei 01:03, în noaptea de duminică spre luni. Autoritățile au fost sesizate prin intermediul Serviciului de urgență că, la periferia localității Copanca din raionul Căușeni, a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone.

Zona în care s-a produs incidentul a fost securizată, iar la fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. Din fericire, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

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Potrivit Ministerului Apărării din Republica Moldova, "obiectul de zbor de tip Gheran 2 (Shahed 136) a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina".