Observator » Ştiri externe » Incident în Republica Moldova: o dronă Gheran 2 s-a prăbușit și a explodat în raionul Căușeni

Incident în Republica Moldova: o dronă Gheran 2 s-a prăbușit și a explodat în raionul Căușeni

O dronă Gheran 2 s-ar fi prăbușit și ar fi explodat în raionul Căușeni O dronă Gheran 2 s-ar fi prăbușit și ar fi explodat în raionul Căușeni
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.07.2026, 07:33 | Modificat la 13.07.2026, 07:33

Un obiect zburător de mici dimensiuni, asemănător unei drone, s-a prăbușit în Republica Moldova, la periferia localității Copanca din raionul Căușeni. Potrivit primelor informații, la impactul cu solul, obiectul a explodat și a provocat un incendiu.

Incidentul a avut loc în jurul orei 01:03, în noaptea de duminică spre luni. Autoritățile au fost sesizate prin intermediul Serviciului de urgență că, la periferia localității Copanca din raionul Căușeni, a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone.

Zona în care s-a produs incidentul a fost securizată, iar la fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. Din fericire, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Ministerului Apărării din Republica Moldova, "obiectul de zbor de tip Gheran 2 (Shahed 136) a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina".

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
drona republica moldova shahed
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.