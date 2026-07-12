Fostul emir al Qatarului a murit. Hamad bin Khalifa Al Thani avea 74 de ani

Fostul emir al Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a murit la vârsta de 74 de ani. Considerat arhitectul transformării moderne a țării, acesta a condus emiratul între 1995 și 2013 și a avut un rol decisiv în ascensiunea Qatarului ca putere economică, energetică și diplomatică.

Emirul Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa al-Thani, privește la deschiderea celei de-a 14-a Conferințe și Expoziții Internaționale privind Gazul Natural Lichefiat (GNL), care a avut loc la Doha, pe 21 martie 2004 - Profimedia

Guvernul qatarez a anunţat duminică decesul fostului suveran, şeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, care a domnit în Qatar între anii 1995 şi 2013, relatează AFP.

"Cu inimile pline de credinţă în voinţa şi destinul lui Allah, Diwanul emirului deplânge dispariţia Alteţei Sale, emirul tată, şeicul Hamad bin Khalifa Al Thani - fie ca Allah să-i acorde mila Sa -, o mare pierdere pentru naţiune", a anunţat biroul emirului, potrivit Agerpres.

Şi-a detronat tatăl în 1995

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Fostul suveran, care îşi detronase tatăl, şeicul Khalifa, în urma unei revoluţii de palat în 1995, desfăşurată fără vărsare de sânge, moştenise un mic emirat marginal, cu vistieria aproape goală, pe care l-a transformat într-un actor major pe scena regională şi internaţională.

Canalul de informaţii qatarez Al Jazeera a fost lansat în 1996 în timpul domniei sale. Şeicul Hamad crease o mare surpriză, abdicând voluntar în 2013 în favoarea celui de-al patrulea fiu al său, şeicul Tamin, într-un Orient Mijlociu în care conducătorii se menţin la putere adesea până la ultima lor suflare.

Situat în sudul Golfului Persic, Qatarul este unul dintre cele mai mici state arabe (11.437 km2), cu o populaţie de 2,5 milioane de locuitori, dintre care majoritatea sunt străini.

Ţară conservatoare musulmană, guvernată de familia Al-Thani de la mijlocul secolului al XIX-lea, Qatarul a refuzat să fie integrat în federaţia Emiratelor Arabe Unite (EAU) în 1971, obţinându-şi independenţa după 55 de ani de protectorat britanic.

Qatarul este unul din cei mai mari producători de gaz natural lichefiat.