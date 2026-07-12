Doi morţi într-un atac armat la un festival de salsa din Toronto

Două persoane au fost ucise şi mai multe rănite sâmbătă într-un atac armat în oraşul canadian Toronto, la un festival de salsa, autorul atacului fiind căutat în continuare, a anunţat poliţia locală pe contul său de pe platforma X, potrivit AFP.

Doi morți și 5 răniți într-un atac armat la un festival stradal din Toronto - Profimedia

"Şase persoane au suferit răni prin împuşcare. Două dintre ele au fost declarate decedate", a indicat poliţia, după ce indicase un prim bilanţ de cinci persoane rănite şi două decedate.

Poliţia, care nu a furnizat detalii despre gravitatea stării persoanelor rănite, a indicat "a securizat zona", precizând că presupusul autor al atacului este căutat în continuare.

"O largă prezenţă poliţienească se află la faţa locului, în timp ce ofiţerii îşi continuă ancheta", au mai spus forţele de ordine.

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Atacul a avut loc în cursul unui festival de salsa, care se desfăşura în strada St. Clair, scrie Agerpres.

Atac armat şi în Montreal

Imagini luate de acest corespondent arată numeroase maşini ale poliţiei, girofaruri aprinse, măsuri de securizare a zonei. Acest atac intervine după altul la Montreal la sfârşitul lunii iulie, când două persoane , un localnic şi un poliţist, fuseseră ucişi înainte ca atacatorul să fie împuşcat de forţele de ordine.

În februarie, un alt atac armat în vestul ţării provocase o undă de şoc în Canada, vecină cu SUA, dar neobişnuită cu astfel de incidente. O tânără femeie transgender originară din orăşelul Tumbler Ridge şi fratele vitreg, după care s-a dus la fosta sa şcoală gimnazială şi liceală şi a împuşcat acolo cinci copii cu vârste cuprinse între 12 şi 13 ani şi o educatoare de 39 de ani.

Oraşul Toronto mai fusese în 2018 scena unui atac cu maşină pe care un bărbat de 25 de ani o proiectase asupra unei mulţimi, ucigând opt femei şi doi bărbaţi, după ce percutase voluntar un trotuar de pe o arteră a oraşului. Cu câteva minute înainte, el publicase pe Facebook un mesaj cu caracter misogin.