Iranul susține că SUA au atacat o centrală nucleară aflată în construcție

Statele Unite au lansat un atac asupra unei centrale nucleare iraniene aflate în construcție, a relatat duminică agenția iraniană de presă IRNA, potrivit Agerpres.

Această captură de ecran, realizată la 18 iulie 2026 din imagini video furnizate de Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) și publicate la 17 iulie 2026, prezintă ceea ce armata americană susține că este cel mai recent val de lovituri de precizie asupra unor obiective militare strategice iraniene. - Profimedia

Organizaţia Iraniană pentru Energia Atomică (OIAE) a condamnat lovirea cu mai multe proiectile a sitului Darkhovin din provincia Khuzestan, vecină cu Irakul, relatează dpa.

Iranul a anunţat începutul lucrărilor de construcţie la centrala respectivă la sfârşitul lui 2022. Reactorul cu apă cu presiune a fost proiectat la o capacitate de producţie a energiei electrice de 300 MW.

Planurile datau de peste 15 ani, iar proiectul urma să se încheie în 2030. Singura centrală nucleară iraniană în funcţiune este cea de la Bushehr, port la Golful Persic.