SUA lansează un nou val de atacuri de amploare pentru "a pedepsi" Iranul după uciderea a 2 soldați americani

Statele Unite au lansat un nou val de atacuri aeriene asupra Iranului, în cea de-a opta noapte consecutivă de bombardamente, ca răspuns la atacul din Iordania în care au fost uciși doi militari americani. Washingtonul afirmă că loviturile vizează Gărzile Revoluționare.

"Atacurile au scopul de a reduce şi mai mult capacitatea Iranului de a ameninţa transportul maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz şi de a pedepsi rapid forţele Gărzii Revoluţionare Islamice care au lansat atacuri împotriva unor militari americani în Iordania noaptea trecută", a declarat CENTCOM într-o postare pe X.

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Comandamentul Central al SUA a anunţat sâmbătă că doi militari americani au fost ucişi, iar unul este dat dispărut în misiune, acestea fiind primele victime militare americane cauzate de atacuri iraniene din luna martie. De la începutul războiului, 16 militari americani au fost ucişi şi peste 430 au fost răniţi.

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Cu câteva minute înainte de anunţ, liderul suprem al Iranului a avertizat că vor urma lecţii de neuitat dacă SUA vor continua să atace Republica Islamică.

Declaraţiile citite la televiziunea de stat şi atribuite lui Mojtaba Khamenei, care nu a mai fost văzut de la începutul războiului, au calificat, de asemenea, semnătura preşedintelui Donald Trump drept „fără valoare şi nulă”.

Un negociator iranian a declarat că Teheranul îşi suspendă angajamentele faţă de acordul provizoriu semnat în urmă cu aproximativ o lună şi menit să pună capăt definitiv luptelor.