Un român de 20 de ani a murit în Italia, după ce s-a izbit cu scuterul de un copac. Florin s-a lovit de asfalt

Un român de 20 de ani a murit în Italia, după ce s-a izbit cu scuterul de un palmier. Florin a căzut şi s-a lovit puternic la cap de asfalt.

Accidentul s-a produs în jurul orei 1:30, pe faleza Portului Nou, din Lampedusa. Din primele informații, Florin se deplasa cu scuterul său, un Honda SH 125, în zona Portului Nou. Din cauze care sunt încă investigate de carabinieri, tânărul ar fi pierdut brusc controlul vehiculului și s-ar fi izbit de un palmier.

Impactul a fost extrem de violent. Florin a căzut pe carosabil și s-a lovit puternic la cap, suferind răni care nu i-au mai lăsat nicio șansă de supraviețuire, scrie AgrigentoNotizie.

Impact devastator

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Alarma a fost dată imediat, iar echipajele medicale de urgență au ajuns rapid la fața locului. Din nefericire, toate încercările de a-l salva au fost zadarnice. Medicii nu au putut decât să constate decesul tânărului, rănile suferite în urma impactului fiind mult prea grave.

Carabinierii din cadrul secției locale au rămas mai mult timp la locul accidentului pentru a efectua cercetările și măsurătorile necesare. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale tragediei și cauza pentru care scuterul a derapat.

„Dragul nostru nepot, ne-ai lăsat o durere și un gol imens în suflet! M-ai lăsat cu regretul că nu am fost, ca mătușă, mai aproape de tine și, chiar dacă distanța ne-a despărțit, te-am purtat mereu în suflet. Ai fost și vei rămâne în sufletul nostru, așa cum te-am îndrăgit de când te-ai născut, scumpul nostru nepot! Ai fost un luptător pentru îndeplinirea visurilor, în timp ce alți copii de vârsta ta încă copilăresc! Viața este atât de cruntă, încât să ia un înger dintre noi! Nu te vom uita niciodată!!! Florin Guiu, Dumnezeu să te odihnească în liniște și pace, suflet nevinovat!!!”, a scris mătuşa tânărului.