Franţa şi-a etalat forţa militară la parada organizată pentru Ziua Naţională, la Paris. Aproape 7.000 de bărbaţi şi femei în uniformă au defilat prin faţa lui Emmanuel Macron şi a altor 25 de şefi de state şi guverne din Europa, printre care şi Nicuşor Dan. Pe celebrul bulevard Champs-Elysee a mărşăluit şi un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul" din România. Primele festivităţi au avut loc seara trecută, cu un foc de artificii impresionant deasupra Turnului Eiffel.

Sub privirile liderilor din toată lumea, Franţa a arătat tot ce are mai bun la nivel militar. Rând pe rând, 6.600 de soldaţi, jandarmi, pompieri şi poliţişti au defilat pe Champs-Elysee. Parada a fost deschisă de militari străini, din cele 35 de ţări ale coaliţiei de Voinţă. Printre ei, 22 de români din Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul. "Avem cu Franţa o legătură istorică, cel puţin de la Primul Război Mondial. Relaţii diplomatice acum o sută de ani şi, foarte important, azi, Franţa partenerul nostru strategic, prezenţă militară consistentă în România, naţiune-cadru pentru România, deci a fost foarte important ca Românie aă fie reprezentată la această sărbătoare", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Defilarea a fost completată de zeci de avioane, elicoptere şi vehicule militare

Defilarea a fost completată de zeci de avioane, elicoptere şi vehicule militare. Printre trupele aflate în prim plan anul acesta au fost militarii francezi din Regimentul 501 Tancuri de luptă, care a fost detaşat în România la începutul războiului din Ucraina. Un moment care a atras toate privirile a fost ritualul Haka, făcut de membrii unei brigazi de infanterie marină în faţa Arcului de Triumf. Aflat la ultima lui paradă militară înainte de încheierea mandatului, Emmanuel Macron a cântat imnul naţional. Parada a fost urmărită de zeci de mii de oameni, veniţi din toată ţara. Un mesaj de felicitare a venit şi de pe Staţia Spaţială Internaţională, de la astronauta Sophie Adenot.

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Evenimentul vine în zua în care Franţa joacă semifinala Cupei Mondiale - iar 7.000 de jandarmi au fost mobilizaţi în toată ţara să asigure securitatea. La Bucureşti, Căderea Bastiliei a fost marcată de o recepţie la Ambasada Franţei. "Prima prioritate a Franței este să apere și să consolideze Alianța Nord-Atlantică şi să continue, în cadrul NATO, misiunea pentru care ne-am angajat voluntar, aici, în România. A doua prioritate este de a rămâne solidari cu Ucraina, unde războiul continuă uneori cu un impact până în România. A treia noastră prioritate este construirea unei Europe suverane. Franța susține ferm integrarea cât mai rapidă a României în OCDE, unde, bineînțeles, România are locul său. Trăiască Franţa! Trăiască România! Trăiască prietenia franco-română!", a declarat Nicolas Warney, ambasadorul Franţei în România. Sărbătoarea a început de seara trecută cu focuri spectaculoase de artificii Spectacolul de la Paris a inclus și un show cu drone.