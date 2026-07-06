Cel puțin 10 persoane au murit, după un val de atacuri rusești cu drone și rachete asupra Kievului și regiunii înconjurătoare.

Nouă persoane au fost ucise și 24 rănite în Kiev, iar o altă persoană a murit în localitățile din apropierea capitalei ucrainene într-un atac cu drone și rachete rusești, anunță autoritățile locale.

Timur Tkachenko, şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, a transmis că o clădire de locuinţe a fost parţial distrusă între etajele 7 şi 9 în cartierul Podilski al oraşului. Alte clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje au fost, de asemenea, lovite în cartierul Podilski, iar alte trei blocuri de apartamente au fost vizate în cartierul Darnitski.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat că atacul a distrus o clădire nerezidenţială în cartierul Podilski, precum şi mai multe garaje, un depozit şi o altă clădire a fost, de asemenea, avariată, în cartierele Holosiivski şi Darnitski.

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Au fost semnalate mai multe explozii în jurul orei 01:40, ora locală, şi apoi din nou în timpul valurilor ulterioare de atacuri, la ora 02:10 şi la ora 03:15, potrivit jurnaliştilor de la Kyiv Independent aflaţi la faţa locului.

Mii de locuitori din Kiev s-au îndreptat către staţiile de metrou pentru a se adăposti, în timp ce Forţele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că câteva zeci de rachete se îndreaptă spre Kiev.