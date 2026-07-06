Cum a reuşit China să construiască cel mai puternic supercomputer din lume, în ciuda restricţiilor SUA

China avansează în cursa tehnologică, în ciuda restricțiilor impuse de SUA asupra exporturilor de cipuri performante. Cel mai nou supercomputer dezvoltat de cercetătorii chinezi, LineShine, a fost desemnat cel mai puternic din lume, depășind sistemul american El Capitan.

Realizat în orașul Shenzhen, LineShine a reușit această performanță fără a utiliza cele mai noi procesoare grafice (GPU), considerate standardul în calculul de înaltă performanță. În locul acestora, inginerii chinezi au conceput o arhitectură bazată pe procesoare mai puțin specializate, dar optimizate astfel încât să ofere rezultate comparabile, scrie publicația italiană Il Post.

Progresul este cu atât mai important cu cât accesul Chinei la cele mai avansate cipuri produse de companii americane este limitat de restricțiile comerciale impuse de Washington. În acest context, Beijingul și-a intensificat eforturile pentru dezvoltarea unor tehnologii proprii, iar independența în domeniul semiconductorilor și al inteligenței artificiale a devenit una dintre prioritățile strategice promovate de președintele Xi Jinping.

Zhipu AI mizează pe eficiență

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Pe lângă progresele din domeniul supercomputerelor, compania chineză Zhipu AI (Z.ai) a lansat modelul de inteligență artificială GLM-5.2. Potrivit evaluărilor din industrie, acesta oferă rezultate apropiate de cele ale unor modele dezvoltate în Statele Unite în domenii precum securitatea cibernetică și detectarea vulnerabilităților software.

Chiar dacă modelele americane, precum ChatGPT și Claude, continuă să fie considerate mai performante în ansamblu, GLM-5.2 se evidențiază printr-un consum redus de resurse și o eficiență energetică superioară. Strategia amintește de succesul obținut la începutul anului 2025 de DeepSeek, un alt model chinezesc apreciat pentru raportul dintre performanță și costurile de operare.

Restricțiile impuse de SUA stimulează inovația

Măsurile adoptate de Washington pentru limitarea exporturilor de cipuri avansate au determinat companiile chineze să accelereze investițiile în cercetare și în dezvoltarea propriilor soluții hardware și software.

Zhipu AI a anunțat anterior că versiunea precedentă a modelului său a fost antrenată exclusiv pe cipuri produse de Huawei. La rândul său, compania Meituan susține că dezvoltă sisteme de inteligență artificială folosind doar componente fabricate în China. Deși industria chineză a semiconductorilor nu a ajuns încă la nivelul liderilor americani, analiștii consideră că diferența tehnologică se reduce treptat.

O provocare pentru strategia Statelor Unite

Ritmul în care avansează tehnologia chineză pune Washingtonul în fața unei alegeri dificile. Pe de o parte, menținerea restricțiilor poate încetini accesul Chinei la tehnologii de ultimă generație, însă, în același timp, stimulează dezvoltarea unor alternative locale și reduce dependența de furnizorii americani.

Pe de altă parte, o relaxare a acestor măsuri ar permite companiilor din SUA să își păstreze poziția pe piața chineză și să își conserve influența tehnologică, însă ar putea contribui și la consolidarea unor rivali capabili să concureze, pe termen lung, cu marile companii din Silicon Valley. În ultimii ani, administrația președintelui Donald Trump a oscilat între cele două direcții, menținând o parte dintre restricții, dar autorizând în anumite cazuri exportul unor procesoare de înaltă performanță.