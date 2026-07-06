Accident grav pe Drumul Naţional 1 în Buşteni. Două fete de 9, respectiv 16 ani, au fost spulberate pe trecerea de pietoni de un autoturism.

O cameră de supraveghere din zonă a surprins momentul în care maşina le izbeşte în plin şi le aruncă pe sensul opus de mers, acolo unde sunt lovite de un al doilea vehicul. Minorele au fost resuscitate şi se află acum în grija medicilor.

Tot în imagini se observă şi că şoferul vinovat, în vârstă de 63 de ani, nu încetineşte nici măcar o secundă pentru a evita impactul.

Acesta a fost testat cu etilotestul, dar rezultatul a ieşit negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.