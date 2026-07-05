Un incident care nu are cum să nu îţi dea fiori reci pe şira spinării: într-o zonă centrală a Bucureştiului, puţin după miezul nopţii, o tânără s-a trezit ameninţată cu un cuţit de un individ necunoscut. Agresiunea sexuală a avut loc la doi paşi de intrarea în bloc. Şi doar inventivitatea fetei a ajutat-o să scape: l-a păcălit pe agresor cât să apuce să se închidă în scara blocului. De acolo a sunat la 112. Poliţiştii au reuşit să-l prindă.

Azi, judecătorii au decis să îl aresteze preventiv pe individul bănuit de viol, asta după ce şi-ar fi recunoscut fapta în fața anchetatorilor. În seara cu pricina, şi-a abordat victima pe stradă. Ar fi ameninţat-o cu un cuţit și ar fi târât-o într-o parcare din apropiere unde şi-ar fi bătut joc de ea. Pe străzi nu era nici ţipenie de om, aşa că fetei nu i-a rămas decât varianta să scape de una singură de agresor.

Imediat după cele întâmplate, femeia l-a păcălit pe individ să o urmeze în apartamentul său. S-a baricadat în scara blocului și de acolo a sunat la 112.

Primii polițiști au ajuns la fața locului la doar câteva minute după apelul fetei. Zeci de agenți din două secții de poliție au pornit în căutarea suspectului. Alin și George, un polițist și un jandarm din Capitală, sunt cei care l-au prins.

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"În timp ce colegii noștri s-au deplasat de urgență la victimă pentru a-i acorda sprijin și pentru a o proteja, noi am rămas în teren și am început căutările pe baza semnalmentelor", a spus Alin-Gabriel Melinescu, Poliția Capitalei.

"Am coborât imediat din autospecială și am pornit în urmărirea lui, iar colegul polițist a a venit imediat în sprijin. L-am prins după o urmărire scurtă și l-am imobilizat în siguranță", a afirmat George Octavian Vălimăreanu, Jandarmeria Capitalei.

Pentru moment, anchetatorii nu au indicii că bărbatul îşi cunoştea victima. Iar asta îi sperie și mai tare pe cei care locuiesc în zonă.

"Bătaie, o fată care urla pe aici... Înainte o vedeam. Ne dădeam bună dimineața, bună seara, bună ziua...Dar de atunci nu am mai vazut-o". "M-am speriat, groaznic, nu mă așteptam. Din câte știu, au mai fost ceva probleme", au spus vecinii.

Vecinii se plâng că în zonă sunt tot mai dese furturile, spargerile şi actele de vandalism. O dovadă stă chiar la intrarea în blocul fetei. Este și un afiș pus pe ușa de la intrarea în casa scării: pentru siguranța și liniștea tuturor, vă rugăm să nu permiteți accesul persoanelor necunoscute, având în vedere incidentele grave din ultima perioadă.

Dacă va fi găsit vinovat, agresorul riscă cel puțin 5 ani în spatele gratiilor.