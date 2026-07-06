Priorități cu susul în jos în județul Mehedinți. Mai multe sate dintr-o comună sunt lăsate fără apă, canalizare și drumuri asfaltate, după ce primăria a ales să contruiască foișoare și să intaleze panouri luminoase. Localnicii acuză autoritățile locale că au pus decorațiunile mai presus decât nevoile lor de zi cu zi.

Bătrâni, bolnavi şi izolaţi de lume. Aşa îşi duc zilele oamenii din comuna mehedinţeană Tâmna. În trei din cele 11 sate, nu există nici măcar apă curentă sau asfalt, iar localnicii trăiesc aproape ca în Evul Mediu.

"Mai ales că sunt bolnavă de cancer, vă daţi seama. Eu nu am apă. Mie îmi aduce fratele meu apă", a spus o localnică.

"Păi nu avem nici apă. Nu este apă băgată aici. Fiecare ia de pe unde poate de pe la fântâni", aspus un localnic.

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"Mai avem probleme cu uliţe. Sunt uliţe neasfaltate, nepietruite pe aripa cealalta", susţine alt localnic.

Iar acolo unde găsesc niţică apă, sătenii dau de alte probleme.

"Are viermi în ea", a spus un localnic.

În timp ce oamenii nici nu îndrăznesc să viseze la canalizare, edilul face achiziţiii din ce în ce mai... nefolositoare pentru comunitatea locală.

"Primăria aruncă cu bani pe bănci, foișoare scumpe și panouri decorative", susţine un localnic. Altul spune că primăria a plătit 75.000 de lei pentru un foişor.

"Acea siglă luminoasă care se află montată pe Primăria Tâmna care a costat 92.000 de lei fără TVA. S-a mai făcut anul trecut încă un foişor de lemn la fântana de langă peco care a costa 62.000 de lei fără TVA. Este vorba de două panouri de intrare în localitate de 35.000 de lei bucata, respectiv 70.000 de lei. O altă achiziţie controversată este achiziţia unui număr de 50 tomberoane de 85 litri la preţul de 850 de lei bucata", a declarat Dumitru Cioană, consilier local Tâmna.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au deschis un dosar penal şi au făcut mai multe percheziţii atât la sediul primăriei, cât şi acasă la edil. Primarul refuză să comenteze acuzaţiile care i se aduc.