Celebra pastilă pentru slăbit care a cucerit lumea a ajuns oficial în farmaciile din Franţa.

Substanţa se găsea în Europa, chiar şi în România, dar sub formă injectabilă, o moleculă puternică ce reduce pofta de mâncare şi oferă o senzaţie rapidă de saţietate. Medicamentul din categoria GLP-1 nu este decontat de stat, iar eliberarea lui se face doar prin reţetă de la medicul specialist, pe baza unei scheme stricte de tratament.

Preţurile variază între 170 şi 235 de euro, în funcţie de doză. Tratamentul a fost criticat de unele voci pentru că deşi pacienţii au înregistrat progrese uriaşe, cei care au decis să-l întrerupă au recuperat mai bine de jumătate din greutatea pierdută.