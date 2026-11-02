Un cuplu care nu-şi permitea o casă în UK a cumpărat un sat întreg cu 31.000 €. A economisit peste 120.000

Un cuplu de britanici care nu îşi permitea să îşi cumpere o locuinţă în ţara natală a găsit o soluţie neobişnuită. Cei doi au cumpărat un sat întreg, cu şapte case şi mai multe anexe, pentru aproximativ 31.000 de euro. De atunci, au reuşit să economisească peste 120.000 de euro pentru că au făcut singuri cea mai mare parte a lucrărilor de renovare.

Yip Ward şi Paul Mappley, ambii în vârstă de 52 de ani, locuiau într-o rulotă în Tunbridge Wells, Marea Britanie, când, în 2020, un prieten le-a propus să cumpere o proprietate din Normandia, Franţa, potrivit Daily Mail.

Au mers să vadă locaţia şi au decis pe loc să facă achiziţia, pentru aproximativ 14.400 de euro. Pentru a face rost de bani, au vândut un tractor vechi şi alte bunuri personale.

Ulterior, au achiziţionat şi clădirile din vecinătate, pentru încă aproximativ 16.700 de euro. În total, cei doi au devenit proprietarii a şapte case, două hambare, un atelier, o presă pentru cidru, două cuptoare tradiţionale pentru pâine şi mai multe anexe gospodăreşti.

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Au cumpărat un sat abandonat de 30 de ani şi au început să-l restaureze

Yip şi Paul au început renovările în urmă cu şase ani şi au reuşit deja să transforme prima casă într-o locuinţă de vacanţă pe care o închiriază turiştilor. Au amenajat şi o remorcă pentru transportul cailor, adusă din Marea Britanie, care s-a bucurat de un succes neaşteptat, fiind rezervată în permanenţă.

Pentru a finanţa lucrările, cei doi au strâns bani facând social media. În prezent, speră să finalizeze renovarea celei de-a doua case până în vara anului 2027. Deşi proiectul s-a dovedit costisitor şi solicitant, britanicii estimează că au economisit peste 120.000 de euro deoarece au realizat singuri cea mai mare parte a lucrărilor, cu ajutorul prietenului lor Ian, în vârstă de 62 de ani.

"Oamenii ne întreabă mereu cum am găsit satul, dar adevărul este că nici măcar nu căutam aşa ceva. A fost o întâlnire întâmplătoare cu un prieten care avea o proprietate şi voia să o vândă. Cu siguranţă simţim că toate astrele s-au aliniat. Am mers să vedem o ruină abandonată de 30 de ani şi am început să o punem la punct, bucată cu bucată. Acum lucrăm din plin. Încă nu ne vine să credem că tot locul acesta este al nostru. Având în vedere de unde am plecat, nu cred că vom înceta vreodată să fim recunoscători că suntem aici. Este de-a dreptul uimitor", a povestit Yip.

Foştii proprietari renunţaseră la ideea de a restaura satul din cauza volumului uriaş de muncă necesar renovării. Condiţiile de cumpărare din Franţa le-au permis celor doi să achite întreaga sumă abia acum opt luni. Astfel, în perioada pandemiei de Covid-19, au continuat să lucreze în amenajarea spaţiilor verzi pentru a strânge banii necesari.

În tot acest timp, şi-au documentat aventura pe internet şi au apărut inclusiv în emisiunea "Help! We Bought A French Village!", difuzată de Channel 4.

Casele erau înghiţite complet de vegetaţie

După ani întregi de muncă, Paul spune că lucrările de restaurare a satului La Busliere sunt acum în plină desfăşurare. Multe dintre clădiri se aflau într-o stare avansată de degradare, iar natura pusese aproape complet stăpânire pe ele.

"Nici nu vă pot explica în ce stare erau. În afară de primele două case, celelalte trei erau acoperite de iederă, inclusiv acoperişurile. Erau literalmente înghiţite de natură. Economisim foarte mulţi bani pentru că facem lucrările singuri", a explicat Paul.

Un ajutor important a venit din partea lui Ian, un constructor cu 47 de ani de experienţă în restaurarea clădirilor. Acesta a decis să se implice după ce a urmărit proiectul celor doi pe YouTube.

"Îl cunoşteam deja. Reparase acoperişul şi făcuse câteva lucrări minore. Apoi nu l-am mai văzut timp de patru ani, dar, fără ca noi să ştim, ne urmărea canalul de YouTube. Aveam o grindă uriaşă de două tone, care trebuia scoasă din acoperiş pentru că era putrezită la un capăt. Nu aveam pe nimeni să ne ajute, nu aveam utilaje şi nici bani. Povesteam pe YouTube că nu ştim ce să facem. El a văzut videoclipul şi, într-o zi, a apărut şi ne-a spus Haideţi, băieţi, să scoatem grinda asta. În primele şase luni a lucrat fără să fie plătit", a mai precizat Paul.

Între timp, banii câştigaţi din YouTube le permit celor doi să îi plătească lui Ian aproximativ 1.200 de euro pe săptămână.

Primesc materialele de construcţie pe gratis

Povestea celor doi britanici a atras atenţia unei comunităţi de oameni care îi urmăresc şi îi ajută cu materiale de construcţie, mobilier şi alte obiecte necesare restaurării.

"În fiecare zi vin câte cinci oameni care ne donează diverse lucruri. Ne aduc piese de mobilier sau materiale pentru acoperiş. Nici nu vă pot explica ce comunitate am reuşit să construim. În fiecare săptămână primim gratuit materiale în valoare de aproximativ 500 de euro, pe care le putem folosi. Toate acestea ne ajută să economisim foarte mulţi bani. De exemplu, una dintre părţile acoperişului celei de-a treia case era într-o stare foarte proastă. Am primit o ofertă de 15.500 de euro pentru reparaţie, dar noi am reuşit să o facem cu 2.400 de euro, pentru că am lucrat singuri. Am economisit aproximativ 13.000 de euro doar pentru o parte a acoperişului. Dacă facem acelaşi calcul pentru fiecare casă, înseamnă economii de aproximativ 26.000 de euro pe locuinţă. La şapte case, depăşim imediat 120.000 de euro economisiţi", a spus Paul.

Ce planuri au pentru cele şapte case şi de ce nu vor să le închirieze pe toate

După finalizarea renovărilor, Yip şi Paul intenţionează să se mute definitiv în satul francez. Deşi ar putea câştiga sume importante dacă ar închiria toate cele şapte case, cei doi spun că nu-şi doresc să transforme locul într-o destinaţie turistică aglomerată. Pentru ei, cel mai important e să păstreze liniştea şi farmecul locului.

Celelalte clădiri le vor transforma în spaţii pentru ateliere, unde vor să organizeze târguri de vară şi pieţe. O dată pe lună, spun ei, şi-ar dori să prezinte proiecţii de filme în aer liber şi să pregătească pizza, folosind cuptoarele originale pe care le-au achiziţionat cu proprietatea.

De asemenea, vor să păstreze cât mai mult aspectul tradiţional al clădirilor, fără să introducă elemente moderne care ar putea schimba atmosfera satului.