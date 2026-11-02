De ce s-a prăbuşit ca o rachetă avionul care a făcut 9 morţi în Florida. Ce au descoperit experții

La mai bine de 20 de ore de la accidentul aviatic catastrofal din Florida, unde un jet privat s-a prăbușit cu o viteză uluitoare, aproape vertical, ucigând toate cele 9 persoane de la bord, autoritățile americane încă nu au făcut publice numele victimelor, nici cauzele tragediei. Experții consultați de presa americană vorbesc de o pierdere bruscă de control asupra aeronavei, în condiţii de furtună şi jivraj. Catastrofa a declanșat o avalanșă de teorii ale conspirației pe social media.

Nouă persoane, 7 pasageri și 2 piloți, au murit după ce un avion privat de tip Learjet 60 s-a prăbușit duminică la intrarea într-un parc de rulote din Florida. Doar o minune a făcut ca avionul să nu facă victime la sol.

Ce s-a întâmplat

Aeronava se îndrepta din Texas spre Bahamas, când a pierdut brusc altitudine și s-a izbit violent de sol. A urmat o explozie uriaşă în care avionul practic s-a dezintegrat. Potrivit Flightradar24, la un moment dat, viteza de coborâre pe verticală a fost de aproape 10.000 de metri pe minut, echivalentul a aproximativ 585 km/h.

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Autoritățile nu au făcut publice identitățile persoanelor aflate la bord, dar au decis evacuarea a 600 de locuitori din zonă. Nicio persoană aflată la sol nu a fost rănită.

Cauza accidentului nu a fost stabilită, dar autoritățile federale au deschis o anchetă. Guvernatorul statului, Ron DeSantis, a vorbit în apropierea locului prăbușirii despre "o tragedie de proporții". "Când privești înregistrarea, este ceva șocant. A fost ca și cum ar fi căzut o rachetă, urmată de o explozie masivă și resturi împrăștiate peste tot." Autoritățile au

De regulă, acest tip de avion este operat de un comandant și un copilot. În înregistrările radio făcute publice se aude o singură voce feminină din partea echipajului. Aceasta comunică cu controlorii de trafic aerian și transmite apelul de ajutor Mayday. Nu este clar dacă ea manevra aeronava sau dacă la comenzi se afla celălalt pilot.

Până în acest moment, cert este că, potrivit comunicațiilor radio cu turnul din Miami, pe suprafața avionului începea să se formeze un strat de gheață transparentă, iar echipajul se confrunta cu turbulențe moderate, dar considera că totul era încă gestionabil.

A întrebat dacă poate urca la 11.000 de metri, cel mai probabil pentru a zbura deasupra zonei de furtună. Este momentul în care Avionul începe o scurtă urcare, dar apoi intră brusc într-o coborâre accentuată, în viraj spre dreapta.

La mai puțin de un minut, aceeași persoană a transmis semnalul "Mayday, Mayday", spunând că avionul a început să coboare brusc, cu o viteză de circa 6000 de metri pe minut.

"Coborâm cu 20.000 de picioare pe minut. O să ne prăbușim la sol. O să murim!", a strigat ea.

Ce spun experţii

Experții în siguranță aviatică consultaţi de The New York Times s-au declarat șocați de viteza cu care avionul a pierdut altitudine, subliniind că un indiciu important este prezența gheții.

Din înregistrările radio reiese că "avionul nu mai putea fi controlat", a declarat Steven Arroyo, fost comandant de zbor la United Airways.

Dacă pe aripile unui avion se acumulează prea multă gheață, aceasta poate perturba fluxul de aer, ceea ce ar putea fi susținut de modul în care aeronava s-a întors și a căzut, a explicat și Mary Schiavo, fost inspector în Departamentul Transporturilor.

"Acela nu era un avion care cobora, ci un avion care era în picaj. Depunerile de gheață pot ajunge atât de severe încât să afecteze portanța și să provoace pierderea controlului asupra aeronavei", a declarat experta.

Mike Slack, fost inginer la NASA, a explicat într-un interviu pentru postul american KUT că avionul zbura în apropierea unei furtuni foarte puternice. Una dintre principalele întrebări ale anchetei, potrivit acestuia, va fi de ce a ajuns aeronava atât de aproape de celula de furtună și de ce nu a reușit să o evite.

Expertul a subliniat că, după ce a pierdut controlul, echipajul a avut foarte puțin timp la dispoziţie pentru a reacționa.

O altă teorie este aceea că s-ar fi acumulat gheață pe stabilizatorul orizontal din spatele avionului, care ajută la menținerea echilibrului.

Chris Michaels, meteorolog la WRAL, a atras atenţia că celula de furtună de pe traseul avionului s-a dezvoltat extrem de repede. În 15 minute a ajuns de la o înălțime de circa 6000 de metri la aproximativ 12000 de metri.

Avionul zbura iniţial la aproximativ 11000 de metri, apoi a încercat să urce. Cu alte cuvinte furtuna s-ar fi dezvoltat şi deasupra altitudinii la care echipajul spera să găsească condiții mai bune.

Avalanşă de teorii ale conspiraţiei

Pe rețelele sociale, imaginile cu puternic impact emoțional au strâns milioane de vizualizări și au dat apă la moară mai multor teorii ale conspirației: că avionul ar fi încercat să atace vila lui Donald Trump de la Mar-a-Lago și ar fi fost doborât de sistemele antiaeriene care o protejează.

Contrariați de absența fuselajului, unii au susținut în mod fals că nu ar fi fost un avion, ci o rachetă, în timp ce alte mesaje și postări au propagat ideea că prăbușirea ar fi fost provocată de un atac cibernetic sau de inteligență artificială.