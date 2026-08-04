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Prinţesa Isabella a Danemarcei a început serviciul militar obligatoriu. Cât va sta sub arme

Prinţesa Isabella a Danemarcei a început serviciul militar obligatoriu. Cât va sta sub arme Prinţesa Isabella a Danemarcei s-a înrolat în armată
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.08.2026, 13:55 | Modificat la 04.08.2026, 13:55

Prinţesa Isabella a Danemarcei a început serviciul militar obligatoriu. Îmbrăcată cu blugi şi o geacă de piele, a doua fiică a regelui Frederik a fost filmată în timp ce sosea la cazarma militară şi a zâmbit larg în faţa camerelor. 

Tânăra de 19 ani va efectua stagiul în cadrul Regimentului de Husari de Gardă, timp de 11 luni, iar casa regală a anunţat că va renunţa la salariul primit în această perioadă. 

Isabella este una dintre cele 1.600 de persoane care au început ieri noul stagiu militar obligatoriu, mai lung cu 7 luni decât cel precedent şi care include, în premieră, şi înrolarea femeilor. 

Schimbările au fost provocate de situaţia de securitate tensionată din Europa, dar şi de ameninţările lui Donald Trump că va anexa cu forţa insula Groenlanda, un teritoriu danez.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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