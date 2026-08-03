Piața imobiliară este blocată de aproape trei săptămâni, după atacul de la cadastru. Autorităţile anunță că vor investi încă cinci milioane de euro, pe lângă cele 13 milioane de euro, cât a costat securitatea sistemelor. Deocamdată, niciun oficial nu spune când va reveni totul la normal, dar experții se tem că blocajul ar putea dura luni întregi.

"Pe scurt, nu se mai poate face niciun fel de tranzacție imobiliară, totul este blocat", explică Georgian Marcu, expert Imobiliar.

Mii de tranzacții imobiliare au rămas în aer. Fiecare zi în care sistemul nu funcționează aduce noi întârzieri și costuri.

"Deci în momentul ăsta, dacă vrem să cumpărăm un apartament, nu putem?"

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"Nu, nu puteți să cumpărați și nu puteți nici să vindeți", menţionează Georgian Marcu, expert Imobiliar.

Guvernul a transmis că reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra în cloud-ul guvernamental au fost finalizate, iar aplicația va fi supusă unui proces riguros de testare, însă nu a oferit un termen clar legat de repunerea în funcțiune a sistemului.

Un caz asemănător a avut loc în Slovacia, anul trecut, când un atac cibernetic a blocat complet sistemul de cadastru. Deși datele au fost salvate, serviciile de bază au fost repuse în funcțiune abia după șapte luni.

"Din cauza arhitecturii extrem de complexe și inutil de stufoase, angajaților de la ANCPI le este foarte dificil să repună infrastructura în funcțiune. Se folosesc tehnologii învechite, lipsesc programatorii, iar infrastructurile excesiv de complexe conduc inevitabil la astfel de probleme", spune Alexandru Panait, expert în securitate cibernetică.

Nu există un termen pentru rezolvarea problemei, dar nici vinovaţi

Până acum, nimeni nu a fost tras la răspundere.

"Să nu uităm că am fost anunțați la 24 de ore după ce a fost atacul. Inițial am fost anunțați că este un incident minor, după care s-a transformat într-un incident major, după care într-un atac ransomware. Ar trebui să iasă clar și să spună: uitați, asta s-a întâmplat, așa a fost atacul, aceste date au fost furate de către hacker, aceste date sunt în siguranță", menţionează Georgian Marcu, expert Imobiliar.

Cadastru a cheltuit aproximativ 13 milioane de euro în ultimii opt ani pentru întreținerea sistemelor informatice. De mentenanţă s-au ocupat firme private de IT, angajate prin contracte externe.

"Problema cea mai mare aici este că nu și-au făcut actualizările la timp. Pentru că sistemele nu erau la zi, hackerii au reușit să pătrundă în rețea, au obținut inclusiv codul-sursă, iar prin analizarea acestuia au identificat și alte vulnerabilități. Astfel, au reușit să preia controlul asupra întregului sistem", explică Alexandru Panait, expert în securitate cibernetică.

Autoritățile susţin că datele administrate de ANCPI nu au fost compromise şi că sistemul avea backup. Actele de proprietate nu se pierd într-un atac cibernetic, dau asigurări și notarii.

"Toate actele autentificate se regăsesc în arhiva birourilor notariale. Originalul rămâne în arhiva biroului notarial, însoţită de un duplicat al actului", menţionează Miruna Popescu, notar public, Uniunea Națională a Notarilor din România.

Statul va investi acum alte 5 milioane de euro pentru întărirea securității informatice la Cadastru.